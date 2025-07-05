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Топ-места Твери: от музеев до оленьей фермы — маршрут для мини-путешествия

Тверь за один день: почему этот город стал хитом коротких поездок
2:34
Туризм

Однодневные поездки по России становятся все популярнее — спрос на них вырос на 10% за последний год. Особенно интересны направления, до которых можно добраться быстро и недорого. Например, из столицы в Тверь.

Тверь
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тверь

Одним из таких мест стала Тверь — город с имперской историей, уютными набережными и современной культурой. Всего за один день вы окунетесь в атмосферу истории, искусства и уюта, не покидая Центральной России.

Утро в Твери: дорога и завтрак

Путешествие начинается с прибытия на железнодорожный вокзал Твери, где гостей встречают сохранившиеся императорские комнаты — фактически музей. А далее махнуть в центр города, а именно до главного местного променада Трехсвятской улицы.

Начать день лучше всего с плотного завтрака. Отличные варианты — Breakfast Band, где подают креативные бранчи, или уютная BunaBuna с авторским кофе.

Обязательная часть маршрута: дворец и набережные

Пожалуй, ни один визит в Тверь не обходится без прогулки по набережной Михаила Ярославича. Здесь же расположен Императорский путевой дворец — бывшая царская резиденция, ставшая музеем. Внутри вас ждет художественная галерея с полотнами признанных мастеров живописи.

Еще одно отличное место для неспешной прогулки — набережная Афанасия Никитина. Там царит особая атмосфера уюта и размеренности, особенно в хорошую погоду.

Культура и гастрономия

Тверь богата на оригинальные музеи. Один из самых любопытных — "Дверь в Тверь", который погружает в историю региона. Любителям визуального искусства стоит заглянуть в Музей фотографии "Искра" и галерею Валентина Сидорова, где представлена живопись знаменитого художника.

Современная сторона города представлена Центром культуры "Рельсы", который организует выставки, кинопоказы и лекции. Отличное место для знакомства с актуальным искусством.

После насыщенной программы самое время перекусить. В ресторане отеля "Пушкин" рекомендуют попробовать розовые блины — неожиданное и стильное блюдо. В Yellow Kitchen&bar подают знаменитые пожарские котлеты, а в Felicita готовят пиццу и макароны с пармезаном — идеальный вариант для всей семьи.

За город: природа и активный отдых

Если в распоряжении есть ещё пара часов, стоит выехать за пределы города. В эко-парке "Пушкино" можно покормить зверей, погулять по живописным аллеям и отдохнуть в кафе с панорамным видом.

Любителям необычных впечатлений подойдет ферма "Судимиръ", где устраивают лесное сафари с оленями — незабываемый опыт для детей и взрослых.

А если хочется полноценного расслабления, выбирайте курорт Завидово. Там есть всё: гольф, теннис, бани, купели, сап-сёрфинг, полеты на вертолёте и даже на воздушном шаре.

Уточнения

Зави́дово — село в Конаковском районе Тверской области России, входит в состав сельского поселения «Завидово». Расположено на реке Дойбице.

Бранч (англ. brunch, от англ. breakfast — «завтрак» и англ. lunch — «обед») — приём пищи поздним утром, между завтраком и обедом, в выходные дни, комбинирующий их и имеющий чётко очерченный набор блюд.

Сап-сёрфинг (от SUP — англ. Standup paddleboarding («гребля веслом стоя на доске»); иногда Гонка на доске стоя; гавайск. Hoe he’e nalu) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом сёрфинге.

Афана́сий Ники́тин (первая половина XV века, Тверь — около 1475, под Смоленском) — русский путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря». 

Михаи́л Яросла́вич (1271/1272 — 1318) — князь Тверской (1282 или 1286—1318), великий князь Владимирский (1305—1318).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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