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Испания ставит очередные барьеры: россиянам теперь нужна транзитная виза для пересадки

15 июля 2025: Испания вводит транзитную визу для россиян — все, что нужно знать
3:12
Туризм

С 15 июля 2025 года Испания официально ужесточает правила транзита для граждан России: теперь для пересадки в испанских аэропортах потребуется транзитная виза TAP, если у пассажира нет действующего шенгенского разрешения. Эта мера касается всех главных международных воздушных узлов страны — Мадрида, Барселоны, Пальмы-де-Мальорки и Аликанте.

Аэропорт
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аэропорт

Согласно новым нормам, максимальное разрешённое время нахождения в транзитной зоне не должно превышать 24 часов, а оформление самой визы занимает от двух до шести недель. Таким образом, все россияне, которые летят через Испанию с целью пересадки — например, в страны Латинской Америки — должны предварительно получить визу.

Это изменение вызвало обеспокоенность у туристических операторов. Однако, как отмечают представители отрасли, влияние на поток путешественников будет минимальным, так как испанские аэропорты уже давно не пользуются популярностью у российских туристов. Наиболее востребованными остаются маршруты через Турцию, ОАЭ, Азербайджан и другие страны СНГ, где визовые условия более лояльны.

Тем не менее, для путешественников с действующим мультишенгеном или другими видами виз ЕС изменений не произойдёт — они по-прежнему смогут свободно перемещаться через Испанию. Однако тем, кто привык путешествовать без виз или оформлять поездку в последний момент, теперь стоит учитывать эти ограничения заранее.

Отметим, что Испания не единственная страна, ужесточившая визовый режим для россиян в 2025 году. Великобритания, Чехия и Франция ранее ввели аналогичные ограничения, причём в случае Франции речь идёт не только о шенгенской зоне, но и о её заморских территориях — для их посещения теперь требуется отдельная виза DFA.

Параллельно происходят изменения и на других туристических направлениях. Так, Куба с 1 июля 2025 года отменила прежние туристические карточки и перешла на систему электронных виз. Это правило касается граждан большинства стран, но не распространяется на россиян, которые по-прежнему могут въезжать по старым документам.

Таким образом, происходящие глобальные изменения указывают на возрастающее внимание стран к регулированию трансграничного движения и безопасности, особенно в отношении транзитных и краткосрочных визитов. Туристам рекомендуется внимательно проверять визовые требования и готовить документы заранее, особенно при пересадках в странах ЕС.

Новая политика Испании уже вызвала вопросы и критику в соцсетях среди путешественников, однако власти настаивают: меры направлены на усиление контроля и соблюдение правил въезда, а не на ограничение туризма как такового. Для многих россиян такие изменения могут стать стимулом выбирать альтернативные маршруты и хабы, минуя Евросоюз.

Уточнения

Шенге́н (нем. , фр. и люкс. Schengen) — деревня в Люксембурге на границе с ФРГ и Францией в составе коммуны Шенген кантона Ремих. Место подписания Шенгенского соглашения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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