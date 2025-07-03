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Российские туристы теряют интерес к Азербайджану: чего ждать дальше?

МИД России предупреждает: Азербайджан становится небезопасным для туристов
2:18
Туризм

Российские туристы больше не воспринимают Азербайджан как безопасное направление. Причиной стало:

Азербайджан МИД
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Азербайджан МИД

"Учитывая информацию, поступающую из азербайджанских источников, мы настоятельно рекомендуем российским гражданам проявлять осмотрительность и тщательно взвешивать все риски, связанные с поездками в Азербайджан", — заявление представителя МИД России Марии Захаровой.

Это заявление — не просто формальность. Его сопровождает фон тревожных сообщений в местных СМИ о задержаниях граждан России, зачастую без каких-либо видимых оснований.

"Посольство России в Азербайджане работает в усиленном режиме и готово оказывать необходимую консульскую поддержку российским гражданам, столкнувшимся с проблемами", — добавили Захарова.

Тревожные волны за пределами Азербайджана

Сложившаяся ситуация, по всей видимости, поставит точку на некогда оживлённом потоке туристов из России в эту кавказскую страну. Но последствия могут оказаться более масштабными. Многие путешественники включали Азербайджан в маршруты по всему Закавказью — в Грузию и Армению. Теперь в сознании россиян весь регион может ассоциироваться с потенциальной опасностью, даже несмотря на то, что в Грузии и Армении обстановка остаётся спокойной.

Что теряют туристы

Азербайджан действительно умел удивить:

  • Культура и история: Старый город Баку — Ичери-Шехер — это настоящий музей под открытым небом. Девичья башня, дворец Ширваншахов, старинные мечети и караван-сараи.
  • Пляжи на Каспии: Побережье в районе Баку и Ленкорани пользовалось популярностью летом, хоть и уступало по инфраструктуре другим зарубежным курортам.
  • Национальная кухня: Плов, кебаб, долма, кутабы и традиционный чай в армуде — ради этого в Азербайджан ехали даже гурманы.
  • Природные чудеса: Грязевые вулканы, кавказские горы, живописные озёра и заповедники делали страну интересной не только летом, но и в межсезонье.

Однако теперь многие из этих достопримечательностей останутся недоступны для россиян — по крайней мере, до улучшения ситуации.

Уточнения

Закавка́зье или Южный Кавказ (азерб. Cənubi Qafqaz, арм. Հարավային Կովկաս, груз. სამხრეთი კავკასია), — геополитический регион, расположенный на границе Восточной Европы и Передней Азии, лежащий к югу от Главного, или Водораздельного хребта Большого Кавказа.

Баку́ (азерб. Bakı, МФА: [bɑˈcɯ]) — столица и крупнейший город Азербайджанской Республики.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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