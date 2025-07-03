Российские туристы теряют интерес к Азербайджану: чего ждать дальше?

Российские туристы больше не воспринимают Азербайджан как безопасное направление. Причиной стало:
"Учитывая информацию, поступающую из азербайджанских источников, мы настоятельно рекомендуем российским гражданам проявлять осмотрительность и тщательно взвешивать все риски, связанные с поездками в Азербайджан", — заявление представителя МИД России Марии Захаровой.
Это заявление — не просто формальность. Его сопровождает фон тревожных сообщений в местных СМИ о задержаниях граждан России, зачастую без каких-либо видимых оснований.
"Посольство России в Азербайджане работает в усиленном режиме и готово оказывать необходимую консульскую поддержку российским гражданам, столкнувшимся с проблемами", — добавили Захарова.
Сложившаяся ситуация, по всей видимости, поставит точку на некогда оживлённом потоке туристов из России в эту кавказскую страну. Но последствия могут оказаться более масштабными. Многие путешественники включали Азербайджан в маршруты по всему Закавказью — в Грузию и Армению. Теперь в сознании россиян весь регион может ассоциироваться с потенциальной опасностью, даже несмотря на то, что в Грузии и Армении обстановка остаётся спокойной.
Азербайджан действительно умел удивить:
Однако теперь многие из этих достопримечательностей останутся недоступны для россиян — по крайней мере, до улучшения ситуации.
Закавка́зье или Южный Кавказ (азерб. Cənubi Qafqaz, арм. Հարավային Կովկաս, груз. სამხრეთი კავკასია), — геополитический регион, расположенный на границе Восточной Европы и Передней Азии, лежащий к югу от Главного, или Водораздельного хребта Большого Кавказа.
Баку́ (азерб. Bakı, МФА: [bɑˈcɯ]) — столица и крупнейший город Азербайджанской Республики.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.