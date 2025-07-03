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Штрафы для гидов и гостиниц: новый закон, который шокирует туристов

Новые меры контроля за гидами: какие штрафы грозят непрофессионалам?
2:08
Туризм

Теперь за работу гида без допуска могут серьезно оштрафовать — в России ввели новые меры контроля в туризме. Совет Федерации утвердил закон, который касается как экскурсоводов, так и гостиниц. И суммы штрафов уже не символические.

Совет Федерации
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Совет Федерации

Что изменилось для экскурсоводов и гидов

Работа на туристических маршрутах без обязательной аттестации теперь может обойтись очень дорого.

Первое нарушение:

  • для граждан — от 20 до 40 тыс. руб.
  • для должностных лиц — 70-100 тыс. руб.
  • для юридических лиц — 100-150 тыс. руб.

Повторное нарушение:

  • для граждан — 50-70 тыс. руб.
  • для должностных лиц — 100-150 тыс. руб.
  • для юрлиц — до 200 тыс. руб.

Даже если просто сопровождали туристов без аттестации — предусмотрены санкции:

гражданам — от 7 до 10 тыс. руб.
юрлицам — от 50 до 100 тыс. руб.

Не сообщили о маршруте — тоже штраф:

  • при первом случае — до 10 тыс. руб.
  • при повторении — уже до 50 тыс. руб.

Требования к гостиницам — строже, чем раньше

Отель без регистрации? Штраф немалый:

  • должностным лицам — 50-70 тыс. руб.
  • юрлицам — от 300 до 450 тыс. руб.

Обманули клиентов по стандартам сервиса? Придётся заплатить:

Впервые:

  • должностные лица — предупреждение или 30-40 тыс. руб.
  • юрлица — от 100 до 170 тыс. руб.

Повторно:

  • должностные — 40-60 тыс. руб.
  • юрлица — до 300 тыс. руб.

Не забыли и про онлайн-пространство: публикация некорректной информации в интернете о гостинице или услугах — тоже наказуема. Причем при повторе штрафы вырастают в два раза.

"Эти меры направлены на повышение безопасности туристов и улучшение качества услуг", — говорится в пояснении к закону.

Новый закон — шаг к наведению порядка в сфере, где слишком долго можно было работать "по старинке".

Уточнения

Экскурсовод — специалист по проведению экскурсий.

Сертификат — документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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