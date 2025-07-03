Штрафы для гидов и гостиниц: новый закон, который шокирует туристов

Теперь за работу гида без допуска могут серьезно оштрафовать — в России ввели новые меры контроля в туризме. Совет Федерации утвердил закон, который касается как экскурсоводов, так и гостиниц. И суммы штрафов уже не символические.
Работа на туристических маршрутах без обязательной аттестации теперь может обойтись очень дорого.
гражданам — от 7 до 10 тыс. руб.
юрлицам — от 50 до 100 тыс. руб.
Обманули клиентов по стандартам сервиса? Придётся заплатить:
Не забыли и про онлайн-пространство: публикация некорректной информации в интернете о гостинице или услугах — тоже наказуема. Причем при повторе штрафы вырастают в два раза.
"Эти меры направлены на повышение безопасности туристов и улучшение качества услуг", — говорится в пояснении к закону.
Новый закон — шаг к наведению порядка в сфере, где слишком долго можно было работать "по старинке".
Экскурсовод — специалист по проведению экскурсий.
Сертификат — документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.