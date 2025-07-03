Снег превратился в дождь: как семья из Великобритании вернула свои деньги у туроператора

Что делать, если отпуск превращается в мокрый кошмар, а туроператор отказывается идти навстречу? Британская семья столкнулась именно с этим — и всё же отстояла свои права.
В декабре туристы из Великобритании купили у TUI тур в Лапландию за 3500 фунтов (примерно 376 тысяч рублей). Программа обещала незабываемые зимние развлечения: катание на собачьих упряжках, поездки на снегоходах и атмосферу снежной сказки.
Но незадолго до вылета синоптики предупредили о резком потеплении и дождях. Семья связалась с TUI, чтобы узнать: "не повлияет ли погода на мероприятия?".
"Никаких изменений не предвидится. Отказ от поездки — без возврата, перенос невозможен", — ответили в компании.
Успокоенные, туристы всё же вылетели. Первые часы на курорте радовали: снег, пейзажи, новогодняя атмосфера. Но ночью пошёл дождь. Снег растаял, большинство активностей отменили. Пришлось искать альтернативы на месте — за свой счёт.
По возвращении семья потребовала компенсацию. TUI согласилась вернуть только 50%, что клиентов не устроило. Они обратились в ABTA и к независимому арбитру. После нескольких месяцев разбирательств решение было принято в пользу туристов:
Цель поездки — участие в снежных мероприятиях — оказалась недостижимой. Это делает тур не соответствующим ожиданиям.
В итоге семья получила полный возврат средств.
Компенсация от лат. compensatio - возмещение.
Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.
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