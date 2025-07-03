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Снег превратился в дождь: как семья из Великобритании вернула свои деньги у туроператора

Туроператор TUI отказал: что делать, если отпуск превращается в кошмар?
1:50
Туризм

Что делать, если отпуск превращается в мокрый кошмар, а туроператор отказывается идти навстречу? Британская семья столкнулась именно с этим — и всё же отстояла свои права.

Несостоявшийся отдых
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Несостоявшийся отдых

В декабре туристы из Великобритании купили у TUI тур в Лапландию за 3500 фунтов (примерно 376 тысяч рублей). Программа обещала незабываемые зимние развлечения: катание на собачьих упряжках, поездки на снегоходах и атмосферу снежной сказки.

Предупреждение синоптиков и реакция TUI

Но незадолго до вылета синоптики предупредили о резком потеплении и дождях. Семья связалась с TUI, чтобы узнать: "не повлияет ли погода на мероприятия?".

"Никаких изменений не предвидится. Отказ от поездки — без возврата, перенос невозможен", — ответили в компании.

Перелёт в Лапландию и первые впечатления

Успокоенные, туристы всё же вылетели. Первые часы на курорте радовали: снег, пейзажи, новогодняя атмосфера. Но ночью пошёл дождь. Снег растаял, большинство активностей отменили. Пришлось искать альтернативы на месте — за свой счёт.

Требование компенсации и борьба за справедливость

По возвращении семья потребовала компенсацию. TUI согласилась вернуть только 50%, что клиентов не устроило. Они обратились в ABTA и к независимому арбитру. После нескольких месяцев разбирательств решение было принято в пользу туристов:

Цель поездки — участие в снежных мероприятиях — оказалась недостижимой. Это делает тур не соответствующим ожиданиям.

Итог: победа туристов

В итоге семья получила полный возврат средств.

Уточнения

Компенсация от лат. compensatio - возмещение.

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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