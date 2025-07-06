Гданьск: секрет идеального пляжа в сердце Балтики, но есть одно 'но'!

Гданьск: белоснежный песок и холодное море — знакомимся с курортом

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из российских путешественников, недавно побывавших в Польше, поделился своими впечатлениями о местных пляжах в блоге на платформе "Дзен".

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в белом купальнике на пляже

В центре его внимания оказался Гданьск — город на берегу Балтийского моря, который, по его словам, смог удивить не только атмосферой, но и контрастами.

Главным открытием стало качество побережья: автор отметил белоснежный песок и чистоту воды, а также то, насколько ухоженной выглядит прибрежная зона. Он признался, что был приятно удивлён количеством кафе и развлечений, расположенных прямо на пляже, и живой атмосферой курорта. По его наблюдениям, в Гданьске было много отдыхающих, причём часть из них без стеснения гуляла по городу прямо в купальниках.

Тем не менее, идеальной курортной точкой Гданьск назвать сложно. Путешественник обратил внимание на холодную воду — температура в море, по его словам, даже летом редко поднимается выше 16-18 градусов. Кроме того, постоянный ветер делает купание не слишком комфортным. Несмотря на это, общее впечатление от курорта осталось у него положительным.

В блоге он с юмором добавил, что если бы Балтийское море было потеплее, то Гданьск мог бы соперничать с Майоркой: и девушек здесь много, и еда вкусная, и пляжи по-настоящему просторные.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе. Страна находится в центре Европы; лежит между Балтийским морем на севере и Судетами и Карпатами на юге на перекрёстке западной и восточной частей Европы.

