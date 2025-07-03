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Секретные пляжи Шотландии: куда отправиться, чтобы забыть о цивилизации

Солнце, пляж и тайны природы: 5 прекрасных мест Шотландии
3:28
Туризм

Когда в Шотландии выходит солнце — пусть даже на короткое мгновение — местные семьи и путешественники знают: пора собираться и ехать к морю. Даниэль Старт, автор книги "Скрытые пляжи", поделился своими личными фаворитами — теми самыми уголками побережья, где можно погрузиться в детские игры, скульптуры из песка и мороженое на берегу, не теряя связи с природой и настоящей красотой.

Девушка в летнем платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в летнем платье

Одним из таких мест он называет Лунан Бэй — широкую песчаную бухту, спрятанную всего в шести милях к югу от Монтроза. Здесь, у подножия разрушенного замка и рядом с древней гаванью, время словно замедляется. Тихое море, мягкий песок, возможность построить свой собственный замок рядом с настоящими руинами — именно здесь, по словам автора, дети забывают о гаджетах, а взрослые — о новостях. Чуть севернее, если углубиться в Боддинскую гавань, можно отыскать заброшенную известковую печь, природные бассейны и пещеры — всё это выглядит так, будто перенесено из другого времени.

На восточном побережье, недалеко от Файфа, раскинулся Камбо Сэндс — место, которое Даниэль рекомендует для тех, кто ценит уединение и хочет совместить пляжный отдых с прогулками среди лесов. Поблизости находятся ухоженные сады Камбо, старинный георгианский сад с прибрежной флорой, лесными тропами и кафе, где подают вегетарианскую еду. Сам пляж — это почти две мили песка, дюн и тишины. Если отойти подальше от парковки, ближе к Airbow Point, можно остаться почти в одиночестве, окружённым только морским ветром и камнями.

На севере острова Скай спрятан коралловый пляж, который производит впечатление какого-то чуда. Это место получило своё название не из-за тропических рифов, а благодаря миллионам частичек выбеленных водорослей, покрывающих берег. От парковки сюда нужно немного пройтись, но, как уверяет автор, каждый шаг того стоит. Особую магию этому месту придаёт северный склон — там природа вырезала ступени из базальта, ведущие прямо в море. А чтобы купание стало по-настоящему сказочным, стоит выбрать момент прилива.

Среди пляжей острова Малл Даниэль особенно выделяет бухту Калгари. Это не просто прибрежная линия с белым песком — это почти арт-пространство, где можно пройтись по лесной скульптурной тропе, заглянуть в чайную комнату или купить мороженое у киоска, сделанного из старой лодки. Всё это — на фоне дикорастущего мачаира, который летом покрывает местность цветущими полевыми травами.

И, наконец, Ахмелвич. Один из самых живописных пляжей Шотландии, он и в пик сезона остаётся местом, где можно сбежать от толпы. Нужно лишь пройти чуть дальше от основного берега — и перед вами откроется "секретная" бухта, почти не тронутая человеком. Солнечные лучи, отражаясь от бирюзовой воды между скал, превращают это место в настоящую ловушку для света. А если вы всё же решите остаться ближе к людям, основной пляж тоже отлично подойдёт для семейных игр. Всё, что нужно — захватить с собой пикник из ближайшего Лочинвера и позволить себе день, в котором время теряет значение.

Уточнения

Шотла́ндия — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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