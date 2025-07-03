Скрытые сокровища Сьерра-де-ла-Деманда: что ждёт исследователя в отдалённых горах

Сьерра-де-ла-Деманда: откройте изолированные прелести Испании

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сьерра-де-ла-Деманда находится в отдаленном северном регионе, между Мадридом и Сантандером, и её изолированность только добавляет ей таинственности.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турист с рюкзаком

Этот регион, охватывающий Бургос, Сорию и Ла-Риоху, славится известняковыми вершинами, долинами и ледниковыми озерами, а самая высокая точка — Сан-Лоренцо (2271 м).

Здесь климат отличается от привычного для Испании — на северном склоне более влажно, и можно увидеть хижины и каменные руины. Восхитительные виды открываются только при подъеме в глубь гор, и каждое время года приносит свои прелести: зимние снежные пейзажи, весенние цветущие луга и осенние альпийские цветы.

Город Эскарай, ближайший к туристическому центру, предлагает базу для горнолыжного курорта Вальдескарай. Асфальтированная дорога заканчивается у горнолыжного центра и переходит в каменистую тропу, открывающую захватывающие виды на природу. Для желающих приключений грунтовая дорога приведёт к ледниковым озерам Лагунас-де-Нейла, где можно насладиться купанием в ледяной воде. Лагуна Негра, с её тёмной водой, сверкает в лучах заходящего солнца, создавая завораживающее зрелище, пишет The Guardian.

Уточнения

Хи́жина — примитивное жилище человека. Хижина занимает промежуточное положение между простым укрытием и домом.

