Скрытые сокровища Сьерра-де-ла-Деманда: что ждёт исследователя в отдалённых горах

Сьерра-де-ла-Деманда находится в отдаленном северном регионе, между Мадридом и Сантандером, и её изолированность только добавляет ей таинственности.
Этот регион, охватывающий Бургос, Сорию и Ла-Риоху, славится известняковыми вершинами, долинами и ледниковыми озерами, а самая высокая точка — Сан-Лоренцо (2271 м).
Здесь климат отличается от привычного для Испании — на северном склоне более влажно, и можно увидеть хижины и каменные руины. Восхитительные виды открываются только при подъеме в глубь гор, и каждое время года приносит свои прелести: зимние снежные пейзажи, весенние цветущие луга и осенние альпийские цветы.
Город Эскарай, ближайший к туристическому центру, предлагает базу для горнолыжного курорта Вальдескарай. Асфальтированная дорога заканчивается у горнолыжного центра и переходит в каменистую тропу, открывающую захватывающие виды на природу. Для желающих приключений грунтовая дорога приведёт к ледниковым озерам Лагунас-де-Нейла, где можно насладиться купанием в ледяной воде. Лагуна Негра, с её тёмной водой, сверкает в лучах заходящего солнца, создавая завораживающее зрелище, пишет The Guardian.
Хи́жина — примитивное жилище человека. Хижина занимает промежуточное положение между простым укрытием и домом.
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