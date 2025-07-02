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Эксперты предупреждают: эта ошибка в выборе одежды для самолета может стоить вам здоровья

Как правильно выбирать одежду для авиапутешествий
1:23
Туризм

Доктор Хью Пабару, флеболог из Metro Vein Centers, предупреждает, что одежда, которую вы надеваете во время полета, может влиять на кровообращение.

Он утверждает, что тесная одежда, такая как леггинсы и узкие джинсы, затрудняет приток и отток крови, что может привести к отекам, онемению или даже тромбозу глубоких вен. 

Ношение обтягивающей одежды в тесном салоне самолета может вызвать такие состояния, как компартмент-синдром и парестетическая мералгия, которые сопровождаются онемением и болью в ногах.

Кристин Негрони, эксперт по авиации, также поддерживает это мнение и добавляет, что леггинсы могут стать проблемой в экстренных ситуациях. Она предупреждает, что синтетические волокна, из которых изготавливаются леггинсы, могут привести к более серьезным ожогам в случае пожара на борту.

Силле Райделл, стюардесса, также делится своим опытом и говорит, что не стоит носить в самолете шорты, укороченные топы и шлепанцы. Она объясняет, что в полете становится холодно, и такая одежда может вызвать дискомфорт из-за кондиционера. 

Райделл рекомендует подумать дважды, прежде чем надевать леггинсы или узкие джинсы в самолет, поскольку они могут быть небезопасны, пишет dailymail.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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