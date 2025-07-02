Эксперты предупреждают: эта ошибка в выборе одежды для самолета может стоить вам здоровья

Доктор Хью Пабару, флеболог из Metro Vein Centers, предупреждает, что одежда, которую вы надеваете во время полета, может влиять на кровообращение.
Он утверждает, что тесная одежда, такая как леггинсы и узкие джинсы, затрудняет приток и отток крови, что может привести к отекам, онемению или даже тромбозу глубоких вен.
Ношение обтягивающей одежды в тесном салоне самолета может вызвать такие состояния, как компартмент-синдром и парестетическая мералгия, которые сопровождаются онемением и болью в ногах.
Кристин Негрони, эксперт по авиации, также поддерживает это мнение и добавляет, что леггинсы могут стать проблемой в экстренных ситуациях. Она предупреждает, что синтетические волокна, из которых изготавливаются леггинсы, могут привести к более серьезным ожогам в случае пожара на борту.
Силле Райделл, стюардесса, также делится своим опытом и говорит, что не стоит носить в самолете шорты, укороченные топы и шлепанцы. Она объясняет, что в полете становится холодно, и такая одежда может вызвать дискомфорт из-за кондиционера.
Райделл рекомендует подумать дважды, прежде чем надевать леггинсы или узкие джинсы в самолет, поскольку они могут быть небезопасны, пишет dailymail.
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