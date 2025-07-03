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Великая Китайская стена и её тайны: что стоит за 21 000 км величия?

Как Колизей стал ареной для гладиаторов: мифы и реальность
2:17
Туризм

Хотите узнать о самых грандиозных творениях человечества? Каждое из этих 7 чудес света по-своему уникально и неотъемлемо связано с историей, культурой и инженерной мыслью.

Пирамида в Чичен-Ице
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoNK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамида в Чичен-Ице

1. Великая Китайская стена (Китай)

  • Протяжённость более 21 000 км.
  • Строительство продолжалось с VII века до н.э. до XVII века н.э.
  • Без современной техники, но с непревзойдённой выносливостью людей.

2. Мачу-Пикчу (Перу)

  • Древний инкский город, построенный в XV веке.
  • Высота 2430 метров над уровнем моря в Андах.
  • Загадочное расположение на обрывистых скалах продолжает восхищать путешественников.

3. Тадж-Махал (Индия)

  • Символ вечной любви, построенный в память о Мумтаз-Махал.
  • Строительство продолжалось с 1632 по 1648 год.
  • Комплекс включает мавзолей, мечеть, гостевой дом и величественные ворота.

4. Петра (Иордания)

  • Розовый город, высеченный в скалах из песчаника.
  • Основана в IV веке до н.э., была столицей Набатейского царства.
  • Включает Сокровищницу, Монастырь и величественные гробницы.

5. Колизей (Рим)

  • Символ римской архитектуры и могущества.
  • Построен в 72 году н.э. по указу императора Веспасиана.
  • Служил ареной для гладиаторских боёв и зрелищных охот.

6. Христос-Искупитель (Рио-де-Жанейро)

  • Статуя высотой 30 метров, возвышается над городом.
  • Символ надежды и мира, привлекающий миллионы туристов.
  • Завершение постройки в 1931 году стало кульминацией амбициозного проекта.

7. Чичен-Ица (Мексика)

  • Древний город майя, основанный в V-VI веках на полуострове Юкатан.
  • Известен своей выдающейся архитектурой и знаниями в астрономии и математике.
  • Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из самых посещаемых достопримечательностей Мексики.

Уточнения

Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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