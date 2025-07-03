Великая Китайская стена и её тайны: что стоит за 21 000 км величия?
Как Колизей стал ареной для гладиаторов: мифы и реальность
2:17
Хотите узнать о самых грандиозных творениях человечества? Каждое из этих 7 чудес света по-своему уникально и неотъемлемо связано с историей, культурой и инженерной мыслью.
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoNK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамида в Чичен-Ице
1. Великая Китайская стена (Китай)
- Протяжённость более 21 000 км.
- Строительство продолжалось с VII века до н.э. до XVII века н.э.
- Без современной техники, но с непревзойдённой выносливостью людей.
2. Мачу-Пикчу (Перу)
- Древний инкский город, построенный в XV веке.
- Высота 2430 метров над уровнем моря в Андах.
- Загадочное расположение на обрывистых скалах продолжает восхищать путешественников.
3. Тадж-Махал (Индия)
- Символ вечной любви, построенный в память о Мумтаз-Махал.
- Строительство продолжалось с 1632 по 1648 год.
- Комплекс включает мавзолей, мечеть, гостевой дом и величественные ворота.
4. Петра (Иордания)
- Розовый город, высеченный в скалах из песчаника.
- Основана в IV веке до н.э., была столицей Набатейского царства.
- Включает Сокровищницу, Монастырь и величественные гробницы.
5. Колизей (Рим)
- Символ римской архитектуры и могущества.
- Построен в 72 году н.э. по указу императора Веспасиана.
- Служил ареной для гладиаторских боёв и зрелищных охот.
6. Христос-Искупитель (Рио-де-Жанейро)
- Статуя высотой 30 метров, возвышается над городом.
- Символ надежды и мира, привлекающий миллионы туристов.
- Завершение постройки в 1931 году стало кульминацией амбициозного проекта.
7. Чичен-Ица (Мексика)
- Древний город майя, основанный в V-VI веках на полуострове Юкатан.
- Известен своей выдающейся архитектурой и знаниями в астрономии и математике.
- Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из самых посещаемых достопримечательностей Мексики.
Уточнения
Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.
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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру