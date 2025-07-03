Великая Китайская стена и её тайны: что стоит за 21 000 км величия?

Как Колизей стал ареной для гладиаторов: мифы и реальность

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите узнать о самых грандиозных творениях человечества? Каждое из этих 7 чудес света по-своему уникально и неотъемлемо связано с историей, культурой и инженерной мыслью.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoNK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирамида в Чичен-Ице

1. Великая Китайская стена (Китай)

Протяжённость более 21 000 км.

Строительство продолжалось с VII века до н.э. до XVII века н.э.

Без современной техники, но с непревзойдённой выносливостью людей.

2. Мачу-Пикчу (Перу)

Древний инкский город, построенный в XV веке.

Высота 2430 метров над уровнем моря в Андах.

Загадочное расположение на обрывистых скалах продолжает восхищать путешественников.

3. Тадж-Махал (Индия)

Символ вечной любви, построенный в память о Мумтаз-Махал.

Строительство продолжалось с 1632 по 1648 год.

Комплекс включает мавзолей, мечеть, гостевой дом и величественные ворота.

4. Петра (Иордания)

Розовый город, высеченный в скалах из песчаника.

Основана в IV веке до н.э., была столицей Набатейского царства.

Включает Сокровищницу, Монастырь и величественные гробницы.

5. Колизей (Рим)

Символ римской архитектуры и могущества.

Построен в 72 году н.э. по указу императора Веспасиана.

Служил ареной для гладиаторских боёв и зрелищных охот.

6. Христос-Искупитель (Рио-де-Жанейро)

Статуя высотой 30 метров, возвышается над городом.

Символ надежды и мира, привлекающий миллионы туристов.

Завершение постройки в 1931 году стало кульминацией амбициозного проекта.

7. Чичен-Ица (Мексика)

Древний город майя, основанный в V-VI веках на полуострове Юкатан.

Известен своей выдающейся архитектурой и знаниями в астрономии и математике.

Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из самых посещаемых достопримечательностей Мексики.

Уточнения

Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.

