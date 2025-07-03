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Проклятие Сиеста-Бич: молнии угрожают пляжному отдыху — вот как избежать беды

Секреты Сиеста-Бич: почему его белоснежный песок может стать опасным
1:44
Туризм

Сиеста-Бич — это не только один из самых популярных пляжей Флориды, но и место, которое ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Протянувшись на три мили, его белоснежный песок, состоящий в основном из кварца, не нагревается, даже когда солнце жжёт, что делает пляж идеальным для отдыха.

Сиеста-Бич, Флорида
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сиеста-Бич, Флорида

Здесь удобно заниматься водными видами спорта, а близость к Сиеста-Ки-Виллидж делает его ещё более привлекательным.

Однако есть один аспект, который делает Сиеста-Бич не таким уж безопасным местом для отдыха: молнии. На пляже регулярно происходят удары молний, и это — главная угроза.

В 1991 году два человека стали жертвами молнии, а в 2018 году произошёл ещё один трагический случай. Более того, в 2020 году молния поразила подростка, который, к счастью, выжил.

Вода и мокрый песок — отличные проводники электричества, и это делает удары молний на пляже особенно опасными. Когда над пляжем сгущаются тучи и начинается гроза, лучше избегать пребывания здесь.

Важно следить за прогнозом погоды: если предсказывается сильный дождь или гроза, лучше перенести посещение на другой день.

Чтобы минимизировать риски, следуйте простым правилам: не прячьтесь под деревьями, избегайте открытых пространств и не касайтесь металлических объектов. Даже если погода кажется спокойной, лучше время от времени проверять прогноз.

Сиеста-Бич продолжает оставаться одним из самых популярных пляжей, но важно помнить, что безопасность в первую очередь.

Уточнения

Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси. Расположен на одноимённом полуострове между Мексиканским заливом на западе и Атлантическим океаном на востоке, с юга омывается Флоридским проливом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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