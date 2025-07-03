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Швейцарские супермаркеты шокируют туристов: семья раскрыла свои неожиданные траты

Семья из Великобритании рассказала о высоких ценах в швейцарских супермаркетах
1:11
Туризм

Женщина из Великобритании, путешествующая по Швейцарии с семьей, поделилась своими впечатлениями о высоких ценах на продукты в этой стране. Она рассказала о своих наблюдениях на странице @fitchfamilyadventures в TikTok, и её слова были процитированы изданием Daily Mail.

Шоколадные зайцы
Фото: commons.wikimedia.org by Tammy Green, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадные зайцы

Семья столкнулась с трудностями в плане бюджета, так как стоимость продуктов оказалась значительно выше, чем они ожидали. Например, в супермаркете помидоры продавались за 4,95 швейцарских франка (примерно 492 рубля), а готовые салаты стоили от 6,8 до 7,2 франка (676—716 рублей). Две порции пиццы обошлись им в 12 франков (около 1,2 тысячи рублей).

Несмотря на то что Швейцария известна своим шоколадом, цены на сладости также оказались весьма высокими. Пачка шоколада Lindt весом 500 граммов стоила 23,95 франка (2382 рубля).

Уточнения

Швейца́рия (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, романш. Svizra, лат. Helvetia), официально — Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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