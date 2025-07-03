12 000 новых жителей: секреты успеха Понтеведры без машин

Пешеходный Понтеведра: 20 лет революции в городской инфраструктуре

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Понтеведра — это не просто город, а настоящее пешеходное царство. Пример того, как город может измениться, если убрать машины с улиц. Здесь можно наслаждаться атмосферой старинных улиц, прогулками по средневековым площадям и вкусной едой в кафе под открытым небом.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревня Понтеведра

Но, возможно, самая удивительная деталь заключается в том, что Понтеведра полностью отказалась от автомобилизации центра.

До 1999 года город был похож на многие другие. В нем было много автомобилей, пробок, а атмосферу можно было назвать напряжённой.

"Это был унылый и напряжённый город", — вспоминает глава отдела городской инфраструктуры Понтеведры Хосе Сесарео Москера.

В 1999 году мэр Понтеведры Мигель Анхо Фернандес Лорес, запустил реформу. Он запретил парковку на улицах, снизил скорость движения и заменил светофоры на круговые развязки. В итоге, большая часть исторического центра стала пешеходной зоной.

Эти изменения привели к тому, что с тех пор в Понтеведре не было зафиксировано ни одного смертельного ДТП.

Город стал не только безопаснее, но и более привлекательным для жизни. На его улицах с тех пор появилось около 12 000 новых жителей.

Гуляя по Понтеведре, вы легко найдете живописные площади, где разместились базилика Санта-Мария-а-Майор и монастырь Сан-Франсиско.

Исторические памятники города легко осмотреть пешком, что делает Понтеведру отличным местом для прогулок.

Кроме того, на муниципальном рынке можно купить свежие местные продукты, а в ресторанах попробовать традиционные галисийские морепродукты.

В Понтеведре также хорошо развита туристическая инфраструктура. В центре города есть несколько отелей, среди которых элегантный Parador de Pontevedra и бюджетный Pensión A Xanela.

Если вы решите продолжить путешествие, ближайший крупный город Виго находится всего в 25 минутах на машине, а также там есть аэропорт.

Уточнения

Понтеве́дра (галис. Pontevedra,) — город и муниципалитет на берегу реки Лерес в Испании, административный центр одноимённой провинции. Исторический центр области Риас-Байшас и один из главных туристических центров Галисии.

