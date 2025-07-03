Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 шагов к восстановлению нормального роста томатов — забудьте о жировании!
Zivert раскрыла свои самые сокровенные страхи: что её пугает больше всего?
Сладкий шедевр за 25 минут: пошаговый рецепт пирога с фруктами
Новая модель MacBook Air от Apple: что ждёт пользователей в цветных вариантах?
Секреты домашних любимцев: правда ли, что кошки имеют девять жизней
Эти 4 ошибки во время массажа лица могут вызвать высыпания — проверьте себя!
На уровне 15%: при каких условиях возможно оживление авторынка
Не голод, а привычка: как перестать есть лишнее и не чувствовать себя обделённым
Аэробные нагрузки vs силовые тренировки: что лучше для девушек?

12 000 новых жителей: секреты успеха Понтеведры без машин

Пешеходный Понтеведра: 20 лет революции в городской инфраструктуре
2:16
Туризм

Понтеведра — это не просто город, а настоящее пешеходное царство. Пример того, как город может измениться, если убрать машины с улиц. Здесь можно наслаждаться атмосферой старинных улиц, прогулками по средневековым площадям и вкусной едой в кафе под открытым небом.

Деревня Понтеведра
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Понтеведра

Но, возможно, самая удивительная деталь заключается в том, что Понтеведра полностью отказалась от автомобилизации центра.

До 1999 года город был похож на многие другие. В нем было много автомобилей, пробок, а атмосферу можно было назвать напряжённой.

"Это был унылый и напряжённый город", — вспоминает глава отдела городской инфраструктуры Понтеведры Хосе Сесарео Москера.

В 1999 году мэр Понтеведры Мигель Анхо Фернандес Лорес, запустил реформу. Он запретил парковку на улицах, снизил скорость движения и заменил светофоры на круговые развязки. В итоге, большая часть исторического центра стала пешеходной зоной.

Эти изменения привели к тому, что с тех пор в Понтеведре не было зафиксировано ни одного смертельного ДТП.

Город стал не только безопаснее, но и более привлекательным для жизни. На его улицах с тех пор появилось около 12 000 новых жителей.

Гуляя по Понтеведре, вы легко найдете живописные площади, где разместились базилика Санта-Мария-а-Майор и монастырь Сан-Франсиско.

Исторические памятники города легко осмотреть пешком, что делает Понтеведру отличным местом для прогулок.

Кроме того, на муниципальном рынке можно купить свежие местные продукты, а в ресторанах попробовать традиционные галисийские морепродукты.

В Понтеведре также хорошо развита туристическая инфраструктура. В центре города есть несколько отелей, среди которых элегантный Parador de Pontevedra и бюджетный Pensión A Xanela.

Если вы решите продолжить путешествие, ближайший крупный город Виго находится всего в 25 минутах на машине, а также там есть аэропорт.

Уточнения

Понтеве́дра (галис. Pontevedra,) — город и муниципалитет на берегу реки Лерес в Испании, административный центр одноимённой провинции. Исторический центр области Риас-Байшас и один из главных туристических центров Галисии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов
Недвижимость
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов Аудио 
Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего
Шоу-бизнес
Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Тайны внешности какомицли: почему его очарование не оставляет равнодушным
Ставки по депозитам снижаются: успейте воспользоваться выгодными предложениями!
Смузи вместо ужина — респект для вашего организма и качеству сна
Эмоциональное признание Кардашьян: секреты свадьбы Безоса, которой завидует весь Голливуд
Секреты выживания неандертальцев: как их жировая фабрика спасала от белкового отравления
Готовим морковный салат: сочетание свежести и остроты на вашей кухне
Почему хозяюшки кладут рулон туалетной бумаги в холодильник: секрет раскрыт
Топ-10 автомобилей Европы: кто стал лидером продаж в 2024 году?
Заправляйтесь с умом: уберите привычку налить полный бак — тайный риск, который обходится дорого
Холодный суп обманывает организм: как любимое летнее блюдо лишает вас пользы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.