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Один жест, и вы оскорбили богов: ошибка, которую совершают почти все туристы в Японии

Как правильно вести себя в японских храмах: 5 важных правил для туристов
1:48
Туризм

Япония — мечта многих путешественников, но, отправляясь туда, важно помнить: помимо планов на цветение сакуры или поезд в Киото, стоит изучить местные обычаи. Особенно если вы планируете заглянуть в один из храмов или святилищ, что почти наверняка случится.

Киото, Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Tomi Mäkitalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Киото, Япония

Допустим, вы гуляете по Камакуре — бывшей столице самураев — или открываете для себя Канадзаву, уютную альтернативу Киото.

Шанс наткнуться на древний храм — практически стопроцентный. Но чтобы посещение не обернулось неловкой ситуацией, стоит усвоить пару важных нюансов.

Святилище и храм — не одно и то же

В Японии существуют два типа религиозных сооружений: синтоистские святилища и буддийские храмы. Синтоизм — древняя религия Японии, буддизм появился только в VI веке.

Одно из главных правил при входе в синтоистское святилище — не наступать на «путь богов», то есть центральную часть дорожки под воротами тории. Она предназначена только для божеств. Вам же следует держаться левой или правой стороны.

Перед входом — уважение и вода

Храмы — это место молитвы, поэтому лучше выбирать сдержанную одежду. На входе принято слегка поклониться. Затем можно провести ритуал очищения у специального бассейна — тёдзуя.

С помощью ковша сначала промойте левую руку, затем правую, после чего прополощите рот (воду при этом не глотают). Всё — вы готовы к молитве.

И ещё одно — монеты

Перед тем как помолиться, принято бросать немного монет. Сколько именно — неважно. Главное — искренность. Здесь не играют роль суммы, а значение имеет ваш жест.

Уточнения

Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.

Синтои́зм синто́ (яп. 神道 синто:, «путь богов») — традиционная политеистическая религия Японии, основанная на анимистических верованиях древних японцев. Объектами поклонения являются ками — многочисленные божества и души умерших. Хотя синтоизму и присущи черты примитивной религии, он обладает развитой храмовой системой и рядом общих для многих синтоистов ритуалов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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