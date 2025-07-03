Найдено место, где клацают звезды и пахнет фокаччей — открываем Камольи

Итальянская Ривьера славится своими яркими деревушками, изумрудным морем и духом dolce vita. Но за пределами Чинкве-Терре и Портофино скрыты места, которые кажутся сошедшими с открытки — без шума и суеты.
Одна из таких жемчужин — Камольи, маленький рыбацкий городок с населением всего около 5000 человек. Он уютно устроился на северо-западной оконечности полуострова Портофино, всего в нескольких минутах от популярной Санта-Маргерита-Лигуре.
Но здесь вас не встретят бутики и толпы на набережной. Камольи — это про простые радости: базилика в стиле барокко, уютная гавань с деревянными лодками и улочки, где пахнет свежей фокаччей.
Добраться сюда легко — из Генуи поезда идут почти каждый час, дорога занимает около 40 минут. А по соседству, кстати, находится и малоизвестный квартал Боккадассе — ещё одно место с пастельными домами прямо у воды.
Камо́льи (итал. Camogli, лиг. Camoggi) — коммуна в Италии, располагается в области Лигурия, в провинции Генуя. В городе родился известный итальянский гитарист Руджеро Кьеза, в память о котором здесь с 2004 года проводится международный конкурс исполнителей на классической гитаре.
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