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Найдено место, где клацают звезды и пахнет фокаччей — открываем Камольи

Близко к Портофино: чем удивит Камольи на Итальянской Ривьере?
1:50
Туризм

Итальянская Ривьера славится своими яркими деревушками, изумрудным морем и духом dolce vita. Но за пределами Чинкве-Терре и Портофино скрыты места, которые кажутся сошедшими с открытки — без шума и суеты.

Камольи, Лигурия
Фото: commons.wikimedia.org by Codas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Камольи, Лигурия

Одна из таких жемчужин — Камольи, маленький рыбацкий городок с населением всего около 5000 человек. Он уютно устроился на северо-западной оконечности полуострова Портофино, всего в нескольких минутах от популярной Санта-Маргерита-Лигуре.

Но здесь вас не встретят бутики и толпы на набережной. Камольи — это про простые радости: базилика в стиле барокко, уютная гавань с деревянными лодками и улочки, где пахнет свежей фокаччей.

Добраться сюда легко — из Генуи поезда идут почти каждый час, дорога занимает около 40 минут. А по соседству, кстати, находится и малоизвестный квартал Боккадассе — ещё одно место с пастельными домами прямо у воды.

Как провести день в Камольи:

  • Начните утро с капучино в Il Bricco Caffè и мягкой фокаччи.
  • Загляните в Focacceria Revello — здесь готовят лучшую фаринату и паниссу.
  • Прогуляйтесь по ремесленным лавкам или отправьтесь в поход по тропам регионального парка Портофино. Например, по маршруту Камольи — Сан-Фруттуозо —
  • Портофино (6,2 мили, около 5 часов), с остановкой у старинного аббатства на пляже.

Когда ехать:

  • Идеальное время — весна и начало осени: меньше людей, мягкая погода и местные праздники.
  • В мае здесь проходит Фестиваль рыбы с кострами и гигантской сковородой у гавани.
    Зимой — рождественские огни и уютная тишина, но возможны дожди.

Уточнения

Камо́льи (итал. Camogli, лиг. Camoggi) — коммуна в Италии, располагается в области Лигурия, в провинции Генуя. В городе родился известный итальянский гитарист Руджеро Кьеза, в память о котором здесь с 2004 года проводится международный конкурс исполнителей на классической гитаре.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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