Легенда морей вернулась: 82-летняя яхта снова в водах Эгейского моря

Легендарная яхта возвращается в Эгейское море

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Волны истории омыли греческие берега, когда в воды Эгейского моря триумфально вернулась легенда. Яхта "Кристина О", некогда символ богатства и власти, вновь скользит по знакомым водам, напоминая о золотой эпохе, когда на её палубе вершились судьбы мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Stef Bravin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яхта "Кристина О"

Построенная ещё в далёком 1943 году, эта 82-летняя красавица прошла путь от канадского фрегата времён Второй мировой войны до плавучего дворца, созданного гением Аристотеля Онассиса. За скромные 35 000 долларов судовладелец превратил её в символ роскоши, вложив в реконструкцию астрономическую сумму — более 3,5 миллионов долларов.

"Кристина О" стала свидетелем встреч сильных мира сего. На её палубах звучал смех Джона и Жаклин Кеннеди, велись беседы с Уинстоном Черчиллем, лились арии Марии Каллас, и звучал голос Фрэнка Синатры. Здесь блистала Грета Гарбо и многие другие знаменитости.

После смерти Онассиса яхта перешла во владение греческого государства, получив имя "Арго". Однако содержание роскошного судна оказалось непосильным бременем, и его выставили на аукцион.

Но история "Кристины О" не закончилась. В 2000 году благодаря усилиям бизнесмена Джона-Пола Папаниколау и судостроителя Костаса Карабеласа яхта была возрождена. Она вновь обрела свой прежний блеск и имя, вернувшись к облику роскошной Christina O, которую помнил мир.

Сегодня эта плавучая легенда продолжает бороздить моря, восхищая своей красотой и величием. И хотя её снова выставили на продажу за внушительную сумму в 90 миллионов евро, "Кристина О" остаётся не просто яхтой, а живым памятником эпохи, символом роскоши, власти и незабываемых исторических моментов.

Уточнения

Эге́йское мо́ре (греч. Αιγαίο πέλαγος, тур. Ege Denizi, болг. Бяло море — «Белое море») — полузамкнутое море с большим количеством островов (около 2000) в восточной части Средиземного моря, между Балканским полуостровом, Малой Азией и островом Крит.

