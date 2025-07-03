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Резкое падение цен на авиабилеты из ОАЭ в Индию: что это значит для туристов?

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Туризм

Вопреки ожиданиям, цены на авиабилеты из ОАЭ в Индию резко упали после короткого периода незначительного роста в начале июля. Эта тенденция, нетипичная для пикового летнего сезона, предлагает путешественникам возможность приобрести билеты по значительно сниженным ценам.

Гробница Хумаюна
Фото: commons.wikimedia.org by Vssun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гробница Хумаюна

В то время как в начале месяца стоимость перелёта в популярные индийские города, такие как Мумбаи и Бангалор, достигала 2700 дирхамов, сейчас можно найти билеты по цене от 1161 дирхама. Эксперты отмечают, что подобное снижение цен наблюдалось лишь после пандемии, когда доверие к авиаперевозкам было подорвано.

В прошлом году в это же время цены на билеты достигали 3000 дирхамов из-за высокого спроса, однако похоже, что в этом году ситуация изменилась. Например, стоимость перелёта из Абу-Даби в Ахмадабад в период с 8 по 31 июля сейчас составляет всего 735 дирхамов.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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