Зачем проверять отпускные лекарства: опасные препараты, усиливающие чувствительность к солнцу

Планируя летний отдых, обратите внимание не только на билеты и отели — но и на лекарства, которые вы принимаете. Некоторые из них усиливают чувствительность к солнцу и жаре. Это может сделать жаркий курорт не лучшей идеей.
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жара
Особенно осторожными стоит быть тем, кто принимает препараты от давления, депрессии, СДВГ или болезни щитовидной железы.
Например:
Диуретики выводят жидкость и могут вызвать обезвоживание и перегрев.
АПФ-ингиботоры снижают чувство жажды — можно просто забыть пить.
Бета-блокаторы и антигистамины снижают потоотделение — тело перегревается быстрее.
Амфетамины повышают температуру тела.
Некоторые антидепрессанты и нейролептики мешают организму нормально охлаждаться.
Даже обычный ибупрофен или противогрибковые препараты могут усиливать чувствительность к солнцу.
Перед поездкой проверьте упаковку: указаны ли там ограничения по солнцу и жаре? Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с фармацевтом.
Что делать, если вы в группе риска
Во время жары важно распознавать симптомы перегрева. Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают:
При тепловом истощении возможны головная боль, слабость, тошнота, обильное потоотделение.
Тепловой удар — более опасен. Симптомы: спутанность сознания, сухая кожа, судороги, высокая температура. В этом случае — звоните 911.
Как выбрать безопасный отпуск
Избегайте направлений с экстремальной жарой, таких как Долина Смерти.
Проверяйте, не находится ли город в зоне "городского теплового острова".
Планируйте отдых в тени, посещения музеев и мест с кондиционерами.
Пейте воду и напитки с электролитами.
Избегайте солнца в полдень, чаще наносите SPF.
Иногда лучше отложить поездку или выбрать прохладное направление. Здоровье важнее.
Уточнения
Теплово́й уда́р — следствие перегрева организма. При жаре организм не в состоянии поддерживать нормальную температуру тела, невозможность правильной терморегуляции приводит к серьёзным нарушениям.