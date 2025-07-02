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Зачем проверять отпускные лекарства: опасные препараты, усиливающие чувствительность к солнцу

Советы по безопасному отпуску: предотвращение серъезных угроз от таблеток
2:07
Туризм

Планируя летний отдых, обратите внимание не только на билеты и отели — но и на лекарства, которые вы принимаете. Некоторые из них усиливают чувствительность к солнцу и жаре. Это может сделать жаркий курорт не лучшей идеей.

жара
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
жара

Особенно осторожными стоит быть тем, кто принимает препараты от давления, депрессии, СДВГ или болезни щитовидной железы.

Например:

  • Диуретики выводят жидкость и могут вызвать обезвоживание и перегрев.
  • АПФ-ингиботоры снижают чувство жажды — можно просто забыть пить.
  • Бета-блокаторы и антигистамины снижают потоотделение — тело перегревается быстрее.
  • Амфетамины повышают температуру тела.
  • Некоторые антидепрессанты и нейролептики мешают организму нормально охлаждаться.
  • Даже обычный ибупрофен или противогрибковые препараты могут усиливать чувствительность к солнцу.

Перед поездкой проверьте упаковку: указаны ли там ограничения по солнцу и жаре? Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с фармацевтом.

Что делать, если вы в группе риска

Во время жары важно распознавать симптомы перегрева. Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают:

  1. При тепловом истощении возможны головная боль, слабость, тошнота, обильное потоотделение.
  2. Тепловой удар — более опасен. Симптомы: спутанность сознания, сухая кожа, судороги, высокая температура. В этом случае — звоните 911.

Как выбрать безопасный отпуск

  • Избегайте направлений с экстремальной жарой, таких как Долина Смерти.
  • Проверяйте, не находится ли город в зоне "городского теплового острова".
  • Планируйте отдых в тени, посещения музеев и мест с кондиционерами.
  • Пейте воду и напитки с электролитами.
  • Избегайте солнца в полдень, чаще наносите SPF.

Иногда лучше отложить поездку или выбрать прохладное направление. Здоровье важнее.

Уточнения

Теплово́й уда́р — следствие перегрева организма. При жаре организм не в состоянии поддерживать нормальную температуру тела, невозможность правильной терморегуляции приводит к серьёзным нарушениям.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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