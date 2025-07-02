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10 причин выбрать Фолегандрос для идеального отдыха без суеты

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Туризм

Что, если бы у безмятежности был адрес? Вероятно, он находился бы где-то на Фолегандросе — острове, который ускользает от суеты туристических маршрутов, хотя до популярных курортов отсюда всего час пути.

Греция, Киклады
Фото: https://commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Греция, Киклады

Этот тихий уголок Кикладских островов — как шёпот на фоне громких соседей. Его мощёные улицы, бело-голубые домики и уединённые бухты словно созданы для того, чтобы сбавить ритм и вспомнить, как звучит тишина.

Где остановиться

В прибрежной деревне Каравастис — элегантные отели Anemi и Onar Suites: вид на море, приватность и расслабляющая роскошь.

Для любителей аутентичности — пещерные виллы Агады в Ано-Мерии, с бассейнами и атмосферой полного уединения.

А если хочется живой, но не шумной атмосферы, добро пожаловать в Хору — там уютные бутик-отели с террасами и видом на бескрайнее Эгейское море.

Где поплавать

Пляжи Фолегандроса — не для толпы, а для тех, кто ищет моменты тишины. Катерго и Ливадаки — дикие и волшебные, добраться туда можно только пешком или на лодке.

Здесь нет лежаков и баров — только галечные берега, прозрачная вода и ощущение, будто вы открыли свой личный рай.

А для любителей комфорта — пляж Агали, всего в пяти минутах от Хоры. Правда, летом тут не протолкнуться, так что лучше приходить пораньше.

Как добраться

Добраться до острова можно из Афин (порт Пирей) или Санторини: из последнего дорога займёт всего час. Летом билеты стоит бронировать заранее — в высокий сезон даже паромы поддаются панике.

Что попробовать

Фолегандрос не стремится удивить — он просто живёт своим неспешным ритмом. В деревне Хора зайдите в Irini — таверну, магазин и душу острова в одном лице. Попробуйте пасту матата, сыр сурото и каперсы — простую еду с характером.

Этот остров — не для всех. Он для тех, кто умеет слушать тишину, смотреть на горизонт и ничего не планировать.

Уточнения

Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес - "лежащие кругом") — архипелаг в южной части Эгейского моря. В составе территории Греции. Более 200 островов, образующих несколько вытянутых с северо-запада на юго-восток гирлянд.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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