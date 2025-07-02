Пенсия с приключениями: почему Шэрон Лейн выбрала лайнер для жизни

Круизный лайнер Odyssey: как выгоднее жить на борту целых 15 лет?

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американка по имени Шэрон Лейн доказала, что мечты о большой авантюре могут стать реальностью в любом возрасте. Вместо спокойных будней пенсионерки она выбрала многолетнее путешествие по миру… на круизном лайнере.

Фото: commons.wikimedia.org by Bahnfrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ круиз Odyssey

Как это устроено

Как сообщает argumenti.ru судно под названием Odyssey предлагает уникальный формат проживания: вы можете купить каюту сразу на весь срок службы корабля (а это 15 лет!) или вносить ежемесячную плату.

Минимальная стоимость — от 129 тысяч долларов за каюту. В эту цену уже включено всё необходимое для комфортной жизни:

питание;

алкогольные напитки;

безлимитный интернет;

уборка и стирка;

медицинская помощь.

Почему лайнер, а не дом

По словам Шэрон, её обычные расходы в Южной Калифорнии — жильё, страховка, коммуналка, еда — обходились куда дороже.

"На борту мне не нужно думать о рутине: я не стираю, не убираюсь, не хожу за покупками. Это свобода!" — делится путешественница.

Плавучий дом без забот

Odyssey даёт возможность жить среди открытого океана, менять страны и континенты, не теряя при этом комфорта. Жильцы лайнера избавлены от привычных бытовых хлопот и получают в придачу настоящую кругосветную романтику.

Уточнения

Круи́з (англ. cruise) — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Сейчас популярны круизы на круизных морских судах, которые представляют собой целые города.

