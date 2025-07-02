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Пенсия с приключениями: почему Шэрон Лейн выбрала лайнер для жизни

Круизный лайнер Odyssey: как выгоднее жить на борту целых 15 лет?
1:25
Туризм

Американка по имени Шэрон Лейн доказала, что мечты о большой авантюре могут стать реальностью в любом возрасте. Вместо спокойных будней пенсионерки она выбрала многолетнее путешествие по миру… на круизном лайнере.

круиз Odyssey
Фото: commons.wikimedia.org by Bahnfrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
круиз Odyssey

Как это устроено

Как сообщает argumenti.ru судно под названием Odyssey предлагает уникальный формат проживания: вы можете купить каюту сразу на весь срок службы корабля (а это 15 лет!) или вносить ежемесячную плату.

Минимальная стоимость — от 129 тысяч долларов за каюту. В эту цену уже включено всё необходимое для комфортной жизни:

  • питание;
  • алкогольные напитки;
  • безлимитный интернет;
  • уборка и стирка;
  • медицинская помощь.

Почему лайнер, а не дом

По словам Шэрон, её обычные расходы в Южной Калифорнии — жильё, страховка, коммуналка, еда — обходились куда дороже.

"На борту мне не нужно думать о рутине: я не стираю, не убираюсь, не хожу за покупками. Это свобода!" — делится путешественница.

Плавучий дом без забот

Odyssey даёт возможность жить среди открытого океана, менять страны и континенты, не теряя при этом комфорта. Жильцы лайнера избавлены от привычных бытовых хлопот и получают в придачу настоящую кругосветную романтику.

Уточнения

Круи́з (англ. cruise) — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Сейчас популярны круизы на круизных морских судах, которые представляют собой целые города.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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