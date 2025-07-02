Пенсия с приключениями: почему Шэрон Лейн выбрала лайнер для жизни

Американка по имени Шэрон Лейн доказала, что мечты о большой авантюре могут стать реальностью в любом возрасте. Вместо спокойных будней пенсионерки она выбрала многолетнее путешествие по миру… на круизном лайнере.
Как сообщает argumenti.ru судно под названием Odyssey предлагает уникальный формат проживания: вы можете купить каюту сразу на весь срок службы корабля (а это 15 лет!) или вносить ежемесячную плату.
Минимальная стоимость — от 129 тысяч долларов за каюту. В эту цену уже включено всё необходимое для комфортной жизни:
По словам Шэрон, её обычные расходы в Южной Калифорнии — жильё, страховка, коммуналка, еда — обходились куда дороже.
"На борту мне не нужно думать о рутине: я не стираю, не убираюсь, не хожу за покупками. Это свобода!" — делится путешественница.
Odyssey даёт возможность жить среди открытого океана, менять страны и континенты, не теряя при этом комфорта. Жильцы лайнера избавлены от привычных бытовых хлопот и получают в придачу настоящую кругосветную романтику.
Круи́з (англ. cruise) — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Сейчас популярны круизы на круизных морских судах, которые представляют собой целые города.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.