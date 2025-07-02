Греция: как 4 миллиона туристов изменили пейзаж экономики страны за четыре месяца

Более 4 миллионов туристов посетили Грецию в период с января по апрель текущего года.
Туристы из США потратили свыше 3000 евро на летний отдых в Греции в текущем году, в то время как расходы французских и британских туристов составили 2250 и 1900 евро соответственно.
Поступления из Великобритании выросли на 27,9%, достигнув 95,8 млн евро, а доходы от американских туристов увеличились на 81,0% до 181,7 млн евро. Также отмечен небольшой рост поступлений из России — 0,4 млн евро.
Германия сохранила лидирующую позицию по количеству посещений в 2024 году. Великобритания осталась на втором месте. Болгария заняла третье место.
По данным Ассоциации отельеров Афин-Аттики и Саронического залива, цель в 10 миллионов посетителей представляется не только достижимой, но и предвещает дальнейшее улучшение инфраструктуры, пишет iefimerida.
Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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