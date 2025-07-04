Пассажиры критикуют нововведения РЖД: меньше баллов, больше условий

3:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2024 года программа лояльности ОАО РЖД претерпела масштабное обновление. Вместо привычной двухуровневой схемы теперь действует четырёхступенчатая система, включающая уровни: "Бронзовый-Пассажирский", "Серебряный-Скорый", "Золотой-Экспресс" и "Платиновый-Фирменный".

Фото: commons.wikimedia.org by Липунов Г. А., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поезд РЖД

Цель нововведений — сделать программу гибкой и более привлекательной, однако реакция пользователей оказалась далеко не однозначной.

Базовый уровень — "Бронзовый-Пассажирский" — доступен всем зарегистрированным участникам. Следующий статус — "Серебряный-Скорый" — получают те, кто совершил не менее трёх поездок в вагонах купе, СВ или люкс, либо набрал от 4 тысяч баллов.

Для "Золотого-Экспресс" требуется 10 таких поездок или 12 тысяч баллов, а наивысший уровень — "Платиновый-Фирменный" — присваивается после 25 поездок или 30 тысяч баллов в год.

Привилегии различаются по уровням. Серебряным участникам начисляется на 10% больше баллов, а оплатить билет можно до 75% баллами. Золотой уровень даёт 15% бонуса и возможность оплачивать до 50% или 75% стоимости билета баллами. На платиновом уровне пассажир получает 25% дополнительных баллов, при этом можно доплатить деньгами от 25% до 75% стоимости билета.

Но в соцсетях уже звучит критика: ранее наивысший уровень позволял получать до 40% от стоимости билета в баллах, а теперь — только 37%.

Важно и то, что появилась возможность оплачивать билет частично баллами, даже если их недостаточно для полной стоимости. Это функция активно рекламируется, но пока ещё не работает для всех пользователей, что стало поводом для жалоб.

Пассажиры указывают на проблемы с технической реализацией, нехватку оперативной информации и медленную работу поддержки. Многие участники программы выражают недовольство снижением выгоды, усложнением условий и отсутствием прозрачности. В частности, некоторые пассажиры не могут использовать баллы даже при наличии нужного количества, а ответы службы поддержки приходят с задержками.

Несмотря на критику, РЖД сохранила ряд прежних бонусов: акции "Для студентов" и "Большая семья" продолжают действовать, остаются приветственные баллы при регистрации, начисления за перевозку автомобилей и подарочные баллы ко дню рождения.

Программа лояльности работает с 2012 года, и в ней зарегистрировано более 11 миллионов человек. В ней участвует более 100 партнёрских организаций, а также действует подпрограмма "Клуб путешественников", где начисляются специальные "туристские баллы" и "медали туриста". Для активных путешественников это может быть дополнительным стимулом к участию.

Также в программе участвуют тревел-карты от крупных банков: Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-Банка и Т-Банка. Эти дебетовые и кредитные карты предлагают повышенный кешбэк за отели, билеты, туры, а также проход в бизнес-залы и начисление миль, которые можно тратить на поездки.

Таким образом, несмотря на обновления и расширенные возможности, новая система вызвала смешанную реакцию у пассажиров. Для РЖД будет важно не только совершенствовать цифровые сервисы, но и оперативно отвечать на обратную связь, если компания действительно хочет, чтобы программа стала инструментом лояльности, а не раздражения.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД»)) — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

