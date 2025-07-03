Вонсан-Кальма: секреты нового курорта, который изменит взгляд на Северную Корею

Новая туристическая зона КНДР: будущее Вонсан-Кальмы и её влияние на экономику

3:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июля в Корейской Народно-Демократической Республике официально начала работу прибрежная туристическая зона Вонсан-Кальма, рассчитанная на приём тысяч гостей. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в этот день курорт принял своих первых туристов — в основном это трудящиеся из разных регионов страны: провинций Канвондо, Хамгён-Намдо и даже из Пхеньяна.

Гости с восторгом отзывались о современном туристическом кластере, который включает более 400 зданий, возведённых на берегу Японского моря. По словам отдыхающих, курорт производит впечатление "модернизированного города у моря" с гостиницами, прогулочными зонами, развлекательными объектами и просторными пляжами.

Особое значение проекту придаёт участие в нём Ким Чен Ына, председателя государственных дел КНДР. Он лично курировал строительство курорта и регулярно посещал площадку, проверяя ход работ. Завершение проекта ознаменовалось торжественной церемонией 24 июня, где Ким Чен Ын перерезал красную ленту в присутствии представителей государственных органов, армии и дипломатического корпуса. На мероприятии также присутствовал посол Российской Федерации в Пхеньяне, что подчёркивает международный контекст происходящего.

Курорт Вонсан-Кальма издавна считался излюбленным местом морского отдыха в Северной Корее, но его полная модернизация и превращение в инфраструктурный кластер открывает перед регионом новые перспективы. По данным ЦТАК, отели и жилые здания рассчитаны на приём до 20 000 гостей одновременно. Это делает Вонсан одним из крупнейших туристических объектов страны.

Несмотря на то что в первые дни зона принимает только внутренних туристов, в ближайших планах властей — начать приём иностранных гостей. Этот шаг может стать важным элементом в стратегии диверсификации экономики и укрепления международного имиджа КНДР. В частности, ожидается, что туристическая зона станет "витриной достижений страны", демонстрируя как строительные успехи, так и готовность открываться миру — пусть и в строго контролируемом формате.

Запуск туристической зоны — часть более широкой стратегии Ким Чен Ына по развитию инфраструктуры, экономики и имиджа страны. Проекты, подобные Вонсан-Кальме, рассматриваются как способ стимулировать внутренний спрос, усилить патриотизм и, потенциально, привлечь валюту за счёт международного туризма. В условиях санкционного давления и ограниченного экспорта это направление становится всё более актуальным.

Таким образом, открытие Вонсан-Кальмы — это не просто курорт, а политический и экономический сигнал, который Пхеньян транслирует как вовнутрь страны, так и за её пределы.

Уточнения

Ким Чен Ын (род. 8 января 1982, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года; альтернативное название должности — «Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики»), генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 года.

