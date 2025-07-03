Усадьба Воронцовых-Дашковых: тайна, как забытое наследие станет туристическим магнитом

В Тамбовской области готовятся вдохнуть новую жизнь в забытое архитектурное наследие — усадьбу Воронцовых-Дашковых в селе Новотомниково. Региональные власти планируют создать на её основе туристический кластер, который сможет привлечь гостей за пределами привычных маршрутов "Золотого кольца России".
Об этом проекте врио губернатора Евгений Первышов рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе недавней встречи. Он подчеркнул, что, несмотря на историческую ценность, усадьба остаётся малоизвестной широкой публике. Между тем именно здесь похоронен один из представителей знатного рода Воронцовых, а территория до сих пор хранит черты аутентичного дворянского имения XIX века.
Главная жемчужина комплекса — старинный конезавод, на котором до сих пор содержатся около 100 орловских рысаков — уникальной российской породы. Однако, по словам Первышова, инфраструктура находится в плачевном состоянии: конюшни и хозяйственные постройки разрушены, а большая часть комплекса нуждается в реконструкции.
Глава региона намерен возродить усадебный ансамбль, восстановить здания, модернизировать конный завод и создать инфраструктуру для приёма туристов: гостиничные номера, выставочные залы, туристические маршруты, мастер-классы и конные прогулки.
Усадьба Воронцовых-Дашковых имеет уникальную для региона степень сохранности. В её состав входят не только парк, церковь и некрополь, но и исторические здания завода, включая фельдшерский пункт, школу для детей рабочих, кузницу, ветлечебницу, жилые дома для конюхов и ипподром. Всё это было создано в 1859 году, когда в селе Новотомниково граф Воронцов-Дашков начал экспериментальное коннозаводческое производство, ставшее образцом для всей Российской империи.
Региональные власти разрабатывают собственную стратегию туристического развития, отличную от классических маршрутов центральной России.
"Мы не входим в "Золотое кольцо", поэтому должны искать свою уникальность", — отметил Первышов.
Он добавил, что в 2025 году представит полноценную программу развития туризма в Тамбовской области, в центре которой окажется именно Новотомниково.
Усадьба может стать центром исторического, аграрного и событийного туризма, объединяя культурное наследие, экологические маршруты и живую конную традицию. Потенциально это создаст новые рабочие места, привлечёт инвестиции и оживит сельские территории.
Если проект получит поддержку на федеральном уровне, Тамбовская область получит шанс встать на туристическую карту России, а забытая дворянская усадьба — вернёт себе заслуженное место в истории и в сердцах путешественников.
Воронцовы-Дашковы — русский графский род.
Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.
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