Усадьба Воронцовых-Дашковых: тайна, как забытое наследие станет туристическим магнитом

Туристическая революция в старой усадьбе: чего ожидать от проекта Воронцовых-Дашковых?

3:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Тамбовской области готовятся вдохнуть новую жизнь в забытое архитектурное наследие — усадьбу Воронцовых-Дашковых в селе Новотомниково. Региональные власти планируют создать на её основе туристический кластер, который сможет привлечь гостей за пределами привычных маршрутов "Золотого кольца России".

Фото: commons.wikimedia by Ya.avso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вход в главный дом Усадьбы Воронцова-Дашкова

Об этом проекте врио губернатора Евгений Первышов рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе недавней встречи. Он подчеркнул, что, несмотря на историческую ценность, усадьба остаётся малоизвестной широкой публике. Между тем именно здесь похоронен один из представителей знатного рода Воронцовых, а территория до сих пор хранит черты аутентичного дворянского имения XIX века.

Главная жемчужина комплекса — старинный конезавод, на котором до сих пор содержатся около 100 орловских рысаков — уникальной российской породы. Однако, по словам Первышова, инфраструктура находится в плачевном состоянии: конюшни и хозяйственные постройки разрушены, а большая часть комплекса нуждается в реконструкции.

Глава региона намерен возродить усадебный ансамбль, восстановить здания, модернизировать конный завод и создать инфраструктуру для приёма туристов: гостиничные номера, выставочные залы, туристические маршруты, мастер-классы и конные прогулки.

Усадьба Воронцовых-Дашковых имеет уникальную для региона степень сохранности. В её состав входят не только парк, церковь и некрополь, но и исторические здания завода, включая фельдшерский пункт, школу для детей рабочих, кузницу, ветлечебницу, жилые дома для конюхов и ипподром. Всё это было создано в 1859 году, когда в селе Новотомниково граф Воронцов-Дашков начал экспериментальное коннозаводческое производство, ставшее образцом для всей Российской империи.

Региональные власти разрабатывают собственную стратегию туристического развития, отличную от классических маршрутов центральной России.

"Мы не входим в "Золотое кольцо", поэтому должны искать свою уникальность", — отметил Первышов.

Он добавил, что в 2025 году представит полноценную программу развития туризма в Тамбовской области, в центре которой окажется именно Новотомниково.

Усадьба может стать центром исторического, аграрного и событийного туризма, объединяя культурное наследие, экологические маршруты и живую конную традицию. Потенциально это создаст новые рабочие места, привлечёт инвестиции и оживит сельские территории.

Если проект получит поддержку на федеральном уровне, Тамбовская область получит шанс встать на туристическую карту России, а забытая дворянская усадьба — вернёт себе заслуженное место в истории и в сердцах путешественников.

Уточнения

Воронцовы-Дашковы — русский графский род.



Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

