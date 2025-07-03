Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна закрытых границ: почему рэпера Канье Уэста больше не пустят в Австралию?
Не знаете, как подготовить кусты к зиме? 5 советов, которые сработают
Когда ваши животные видят то, что вы не можете: советы ветеринаров
Уникальный белок CCDC186: как весовые тренировки влияют на здоровье
Так что же показал геном мужчины из Египта? Неожиданные открытия учёных
Рубль стал лидером роста среди валют: как это произошло?
Летнее рагу с сардельками: 5 шагов к идеальному блюду для всей семьи
Новая эра на кухне: как 3 в 1 изменяет представление о бытовой технике
Завтрак, от которого хуже: опасные утренние привычки, о которых вы не догадывались

Усадьба Воронцовых-Дашковых: тайна, как забытое наследие станет туристическим магнитом

Туристическая революция в старой усадьбе: чего ожидать от проекта Воронцовых-Дашковых?
3:03
Туризм

В Тамбовской области готовятся вдохнуть новую жизнь в забытое архитектурное наследие — усадьбу Воронцовых-Дашковых в селе Новотомниково. Региональные власти планируют создать на её основе туристический кластер, который сможет привлечь гостей за пределами привычных маршрутов "Золотого кольца России".

Вход в главный дом Усадьбы Воронцова-Дашкова
Фото: commons.wikimedia by Ya.avso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вход в главный дом Усадьбы Воронцова-Дашкова

Об этом проекте врио губернатора Евгений Первышов рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе недавней встречи. Он подчеркнул, что, несмотря на историческую ценность, усадьба остаётся малоизвестной широкой публике. Между тем именно здесь похоронен один из представителей знатного рода Воронцовых, а территория до сих пор хранит черты аутентичного дворянского имения XIX века.

Главная жемчужина комплекса — старинный конезавод, на котором до сих пор содержатся около 100 орловских рысаков — уникальной российской породы. Однако, по словам Первышова, инфраструктура находится в плачевном состоянии: конюшни и хозяйственные постройки разрушены, а большая часть комплекса нуждается в реконструкции.

Глава региона намерен возродить усадебный ансамбль, восстановить здания, модернизировать конный завод и создать инфраструктуру для приёма туристов: гостиничные номера, выставочные залы, туристические маршруты, мастер-классы и конные прогулки.

Усадьба Воронцовых-Дашковых имеет уникальную для региона степень сохранности. В её состав входят не только парк, церковь и некрополь, но и исторические здания завода, включая фельдшерский пункт, школу для детей рабочих, кузницу, ветлечебницу, жилые дома для конюхов и ипподром. Всё это было создано в 1859 году, когда в селе Новотомниково граф Воронцов-Дашков начал экспериментальное коннозаводческое производство, ставшее образцом для всей Российской империи.

Региональные власти разрабатывают собственную стратегию туристического развития, отличную от классических маршрутов центральной России.

"Мы не входим в "Золотое кольцо", поэтому должны искать свою уникальность", — отметил Первышов.

Он добавил, что в 2025 году представит полноценную программу развития туризма в Тамбовской области, в центре которой окажется именно Новотомниково.

Усадьба может стать центром исторического, аграрного и событийного туризма, объединяя культурное наследие, экологические маршруты и живую конную традицию. Потенциально это создаст новые рабочие места, привлечёт инвестиции и оживит сельские территории.

Если проект получит поддержку на федеральном уровне, Тамбовская область получит шанс встать на туристическую карту России, а забытая дворянская усадьба — вернёт себе заслуженное место в истории и в сердцах путешественников.

Уточнения

Воронцовы-Дашковы — русский графский род.

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Авто
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Тинт для губ и щёк: 2 в 1 для безупречного макияжа
Не умирающие машины: топ 7 авто с бесконечным пробегом
5 шагов к восстановлению нормального роста томатов — забудьте о жировании!
Zivert раскрыла свои самые сокровенные страхи: что её пугает больше всего?
Сладкий шедевр за 25 минут: пошаговый рецепт пирога с фруктами
Новая модель MacBook Air от Apple: что ждёт пользователей в цветных вариантах?
Секреты домашних любимцев: правда ли, что кошки имеют девять жизней
Эти 4 ошибки во время массажа лица могут вызвать высыпания — проверьте себя!
Пешеходный Понтеведра: 20 лет революции в городской инфраструктуре
На уровне 15%: при каких условиях возможно оживление авторынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.