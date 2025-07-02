Парижский шедевр вошёл в топ-24 самых красивых зданий мира

В мире архитектуры есть здания, которые не просто впечатляют — они захватывают дух. Недавно издание Time Out составило список из 24 самых красивых зданий мира, и среди них — парижская жемчужина, которая не оставит равнодушным ни одного ценителя искусства.
На шестом месте рейтинга оказалась Fondation Louis Vuitton — футуристический шедевр, расположенный в Булонском лесу. Спроектированное Фрэнком Гери, здание напоминает гигантский парусник из стекла и стали, словно плывущий среди деревьев. Его архитектура — это симфония света, воздуха и движения, вызывающая восхищение у каждого, кто его видит.
Среди 24 самых красивых зданий мира — Fondation Louis Vuitton, футуристический шедевр, расположенный в Булонском лесу.
Time Out включил в свой список здания, которые представляют собой вершину архитектурного искусства:
Каждое из них уникально и отражает культуру и историю своего региона.
Fondation Louis Vuitton — не единственное здание в Париже, заслуживающее внимания. Город славится своими архитектурными памятниками:
Каждое из этих зданий рассказывает свою историю и вносит вклад в богатое архитектурное наследие Парижа.
Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
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