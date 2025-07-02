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Парижский шедевр вошёл в топ-24 самых красивых зданий мира

1:51
Туризм

В мире архитектуры есть здания, которые не просто впечатляют — они захватывают дух. Недавно издание Time Out составило список из 24 самых красивых зданий мира, и среди них — парижская жемчужина, которая не оставит равнодушным ни одного ценителя искусства.

Fondation Louis Vuitton
Фото: Le quartier de la Défense vu depuis la Fondation Louis Vuitton à Paris by Jean-Pierre Dalbéra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Fondation Louis Vuitton

Парижская сенсация

На шестом месте рейтинга оказалась Fondation Louis Vuitton — футуристический шедевр, расположенный в Булонском лесу. Спроектированное Фрэнком Гери, здание напоминает гигантский парусник из стекла и стали, словно плывущий среди деревьев. Его архитектура — это симфония света, воздуха и движения, вызывающая восхищение у каждого, кто его видит.

Среди 24 самых красивых зданий мира — Fondation Louis Vuitton, футуристический шедевр, расположенный в Булонском лесу.

Архитектурные чудеса мира

Time Out включил в свой список здания, которые представляют собой вершину архитектурного искусства:

  • Пирамиды Гизы в Египте
  • Собор Святого Семейства в Барселоне
  • Мечеть в Дженне, Мали
  • Музей The Twist в Норвегии
  • Храм Бахаи в Чили.

Каждое из них уникально и отражает культуру и историю своего региона.

Париж — город архитектурных шедевров

Fondation Louis Vuitton — не единственное здание в Париже, заслуживающее внимания. Город славится своими архитектурными памятниками:

  • Пале-Гарнье — оперный театр в стиле Наполеона III
  • Кастель Беранже — первый жилой дом в стиле ар-нуво
  • Вилла Савой — икона модернизма, спроектированная Ле Корбюзьеen.

Каждое из этих зданий рассказывает свою историю и вносит вклад в богатое архитектурное наследие Парижа.

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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