Секретный уголок Англии, о котором не расскажут туристические гиды

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Скромная пещера на севере Англии скрывает одну из самых мистических историй страны. Mother Shipton’s Cave, расположенная в живописном Кнарсборо, открыта для посетителей уже почти 400 лет — с 1630 года. Здесь родилась самая загадочная прорицательница Англии, Урсула Сонте́йл, более известная как Мать Шиптон.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Мистическая пещера

Родом из грозы

Согласно легенде, Урсула появилась на свет в 1488 году во время сильной грозы, прямо в этой пещере. С детства она жила в лесу, изучала целебные травы, готовила снадобья и постепенно обрела дар предвидения. Говорят, она предсказала Великое лондонское пламя 1666 года, поражение Непобедимой армады и даже создание железных кораблей.

“Она предсказывала судьбы монархов и назвала точный день своей смерти”, — рассказывает travel-контентмейкер @yorkshirefi.

Волшебная вода

Сразу рядом с пещерой находится не менее удивительное место — Колодец окаменения (The Petrifying Well). Издавна люди верили, что вода здесь обладает целебной силой. Но главное — она превращает любые предметы в камень.

“Это минеральное отложение, из которого капает вода. Предметы под ней буквально каменеют, как по волшебству”, — объясняет @Yorkshirefi.

И это не метафора: экспонаты в местном музее — настоящие вещи, полностью окаменевшие. В том числе и сумочка Агаты Кристи. Маленькая игрушка-медвежонок, к примеру, превращается в камень всего за 3–5 месяцев.

Аттракцион вне времени

Сегодня Mother Shipton’s Cave — это не просто историческое место, а настоящий центр волшебства и природы. Гуляя по лесным тропам, можно сделать желание у заветного источника, послушать историю легендарной пророчицы и даже принять участие в семейных мероприятиях, проводимых во время школьных каникул.

На сайте достопримечательности отмечают: “Здесь каждый найдёт что-то своё — от истории и природы до чудес”.

А посетители на Tripadvisor добавляют: “Как только въезжаешь в Кнарсборо — чувствуешь магию. Уютные домики у реки, арочный виадук и отзывчивый персонал создают атмосферу, от которой не хочется уезжать”.

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово "пещера" буквально — "похожая на печь") — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.



Ми́стика (от др.-греч. μυστικός "мистерийный, таинственный", от μυέω — "посвящать в мистерии, таинства") — вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом якобы связан и способен общаться человек; также — сакральная религиозная практика, имеющая целью переживание непосредственного единения с Богом (или богами, духами, другими нематериальными сущностями).

