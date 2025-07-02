Откройте для себя пещеры Стиффе: природный шедевр Италии

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В деревне Стиффе в регионе Абруццо (Италия) находятся удивительные пещеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Averchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пещера

Находящиеся в сердце природного парка Сиренте-Велино, они представляют собой подземный мир, вырезанный водой и временем. Здесь река Рио-Гамберала, пробираясь через мрачные глубины, всплывает на поверхность, создавая залы, водопады и озера.

История пещер насчитывает много лет, и они были известны еще в древности. В 1907 году здесь начали строить гидроэлектростанцию, остатки которой можно увидеть у входа. Первые исследования пещер начались в 1950-х, а в 1991 году они были открыты для публики. С тех пор тысячи людей ежегодно спускаются в этот сказочный мир.

За пределами пещер музей спелеологии предложит вам взглянуть на окаменелости и минералы, связанные с историей этого места. Не забудьте прогуляться по улочкам деревни, где можно попробовать местные деликатесы и приобрести мед, сыры и мясное ассорти. Для любителей природы природный парк Сиренте-Велино предлагает множество пешеходных троп с потрясающими видами, пишет turistipercaso.

Уточнения

Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.

