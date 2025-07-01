Водопад Аквафрагия: леденящая красота, которая восхищала Леонардо да Винчи

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Водопад Аквафрагия находится в Боргонуово, в нескольких минутах от Кьявенны, недалеко от границы со Швейцарией.

Фото: commons.wikimedia.org водопад

Это место впечатляет уже с дороги: вода падает каскадами вдоль скалы. Аквафрагия расположена в живописной альпийской долине Валькиавенна и является одним из символов региона, о котором упоминал даже Леонардо да Винчи. Название "Аквафрагия" происходит от латинского "aqua fracta", что переводится как "разбитая вода", из-за многочисленных прыжков водопада.

Посетители могут наслаждаться красотой водопадов, которые имеют общее падение от 150 до 170 метров. Здесь можно совершить короткую, но живописную прогулку по тропе, которая начинается у парковки. На полпути есть смотровая площадка, откуда открывается вид на оба водопада. Также можно подняться к старинному Каменному мосту и насладиться пикником в деревне Савоньо, которая выглядит как будто вырезанная из времени.

Летом оборудованная зона для отдыха и купания, хотя вода будет ледяной. В выходные лучше приходить рано утром или в будние дни, чтобы избежать толп туристов. Рядом с водопадом находится Палаццо Вертемате Франки, жемчужина эпохи Ренессанса, которую стоит посетить, пишет siviaggia.

Уточнения

Пала́ццо (итал. palazzo, от лат. palatium — дворец) — итальянский городской дворец-особняк XIII—XVI веков. Название происходит от Палатинского холма в Риме, где древнеримские императоры возводили свои дворцы.

