Забудьте про SPA: Тоскана, которую вы искали, но не находили в глянце

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы наверняка слышали о Тоскане — регионе роскошных вин, вилл с бассейнами и холмов, будто нарисованных маслом. Но есть одно место, где Тоскана раскрывает себя по-настоящему — это Валь д'Орча, волшебная долина в провинции Сиена, всего в паре часов от Флоренции.

Фото: commons.wikimedia.org by BlueBreezeWiki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Италия, Тоскана

Возможно, вы не помните его название, но почти точно видели фото: извилистая дорога, обсаженная стройными кипарисами. Это Сан-Квирико-д'Орча — словно кадр из сновидения.

Однако не только фотографии сделали это место объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Валь д'Орча бережно хранит историю, начинавшуюся задолго до этрусков, а её поля, фермы и холмы веками вдохновляли художников сиенской школы.

Пейзаж здесь не изменился с XIII века — и это не образное выражение.

Как отдохнуть в Валь д'Орча, не разорившись

Чтобы ощутить местную философию dolce vita, лучше всего поселиться на действующей ферме.

Например, Пиенца — город, признанный ЮНЕСКО памятником эпохи Возрождения, — окружён уютными фермерскими усадьбами, где можно остановиться за примерно $100 в сутки.

Это не только удобно, но и вкусно: в таких местах часто подают завтрак с фермерскими продуктами, домашние сыры и пасту с трюфелями.

А если захочется поменять локацию — отправляйтесь на Podere Il Casale, органическую ферму с потрясающими видами.

Здесь вас ждёт ужин из четырёх блюд за $70: запечённая коза с квашеной капустой, пудинг из овечьего молока и вино из винограда, выращенного по соседству.

Где вино встречается с горизонтом

Пусть местные сыры и цветущие поля очаруют вас, но настоящее удовольствие — в бокале. Красные Brunello di Montalcino и Vino Nobile di Montepulciano, созданные из санджовезе, — гордость региона. Если же вы ищете белое, попробуйте Orcia Bianco — менее известное, но не менее достойное.

За отличной дегустацией отправляйтесь на винодельню Tiberini, где за $47 вы получите не только четыре сорта вина, но и закуски с сыром и колбасой.

Или загляните в La Fortezza di Montalcino, средневековую крепость, где можно устроить винную паузу за $30.

Хочется чего-то более интимного? В Sasso di Sole вас встретит семья Терцуоли — они покажут, как рождается вино, и угостят домашними угощениями.

Уточнения

Пье́нца (итал. Pienza) — город в итальянской провинции Сиена с населением 2076 человек. Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей Первозванный, празднование 30 ноября.



