Снега не было, зато был суд: семья добилась возврата суммы за несостоявшийся отпуск в Лапландии

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лапландия, снег, сани, хаски и новогодняя сказка… Всё это должно было стать исполнением мечты для семьи из Камбрии. Но вместо волшебства — дождь, мокрый лёд и шесть месяцев борьбы за справедливость.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Горнолыжный курорт Лапландия

Лиза и Уэйн О'Нил вместе с восьмилетним сыном Финном вложили все свои сбережения в четырёхдневную поездку в Лапландию стоимостью 3500 фунтов стерлингов, надеясь подарить ребёнку сказку. Перед вылетом они обратились в компанию Tui с опасениями: по прогнозу вместо снега — дождь. Однако оператор уверил: всё будет как надо.

"На месте всё растаяло за одну ночь"

В день прибытия всё ещё напоминало зимнюю сказку, но уже к утру весь снег смыло дождём. Катание на хаски, поездка на снегоходе, встречи с оленями — все развлечения были отменены.

Пришлось самим искать альтернативы, оплачивать их отдельно и буквально спасать настроение отпуска.

Отказаться было нельзя — иначе потеряли бы всё

Несмотря на собственную политику "без снега — без поездки", Tui не позволила перенести или отменить тур, а после жалобы предложила вернуть лишь 50 %. Но О'Нилы отказались.

"Ты всё время сомневаешься: стоит ли бороться, правильно ли мы поступили? Но когда понимаешь, что прав, и что крупная компания просто давит на тебя — результат кажется особенно важным", — говорит Лиза О'Нил.

Случай дошёл до независимого арбитра

Благодаря поддержке туристической ассоциации ABTA и передаче дела независимому арбитру, семья добилась полного возврата средств и компенсации судебных издержек.

Решение подчёркивало, что Tui нарушила собственные обещания и что семья не поехала бы, если бы могла отказаться без потерь.

Помощь пришла от незнакомцев

После публикации их истории на BBC с О'Нилами связалась пара, которая шесть лет судилась с турфирмой из-за отменённого круиза. Они помогли советами и вдохновили на борьбу.

"Они стали нашим ориентиром. Благодаря им мы не сдались и прошли этот путь до конца", — призналась Лиза.

Уточнения

Лапла́ндия (северносаам. Sápmi,) — название расположенного в Северной Европе (в северной части Фенноскандии) культурного региона, который традиционно населяют саамы (устаревшие названия — лопари, лапландцы). В настоящее время она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров).



TUI Group (англ. Touristic Union International нем. Touristik Union International) — немецкая туристическая компания. Штаб-квартира расположена в Ганновере, Нижняя Саксония, Германия.

