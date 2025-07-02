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3 ошибки туриста на Мальте, которые испортят отдых

Мальта: три совета для туристов
2:44
Туризм

Летний сезон в самом разгаре, и Мальта с её привлекательными ценами и живописными пляжами стала излюбленным направлением для многих молодых итальянцев, однако за глянцевой картинкой туристических проспектов скрываются нюансы, о которых стоит знать, чтобы отпуск не превратился в разочарование.

Мальта
Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мальта

Эрсилия, итальянка, много лет живущая на Мальте и ведущая популярный TikTok-канал @livingmalta, делится своими наблюдениями и советами, основанными на личном опыте. Она предостерегает от распространённых ошибок и даёт практические рекомендации, которые помогут избежать неприятных сюрпризов.

В своем видео Эрсилия выделяет три ключевых момента, которые необходимо учитывать при планировании поездки на Мальту в летние месяцы. Это не просто список достопримечательностей, а ценные советы, которые могут существенно повлиять на качество вашего отдыха.

Во-первых, она обращает внимание на качество водопроводной воды. Несмотря на то что она считается безопасной для употребления, её вкус и происхождение могут стать неожиданностью. Из-за отсутствия горных источников и рек Мальта в основном полагается на опреснение морской воды и грунтовые воды. В результате вода часто имеет хлорированный и солоноватый привкус, который не всем нравится.

Многие местные жители и экспаты предпочитают покупать бутилированную воду даже для чистки зубов. Эрсилия советует использовать водопроводную воду для приготовления пищи и гигиенических процедур, но для питья рекомендуется выбирать бутилированную воду. При этом стоит обращать внимание на этикетку, так как не вся бутилированная вода является природной.

Во-вторых, Эрсилия рассказывает о языковой ситуации на Мальте. Официальными языками являются мальтийский и английский, но итальянский также широко распространён благодаря популярности итальянского телевидения. Многие мальтийцы понимают итальянский язык, поэтому стоит быть осторожным в своих разговорах, особенно в общественных местах, однако для общения с местными жителями, особенно с молодёжью, английский язык будет более полезным.

В-третьих, Эрсилия советует избегать поездок на Мальту в августе. В этот период остров переполнен туристами, цены взлетают, а на пляжах становится не протолкнуться. Лучшее время для посещения Мальты — конец мая, начало июня или конец сентября, когда погода всё ещё прекрасная, вода тёплая, а туристов значительно меньше.

Уточнения

Ма́льта (мальт. Malta [ˈmɐltɐ], англ. Malta МФА: ), официальное название — Респу́блика Ма́льта (мальт. Repubblika ta' Malta, англ. Republic of Malta) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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