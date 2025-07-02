Агиос Павлос: сокровище среди пляжей Ретимнона, которое нельзя пропустить

Южное побережье Ретимнона — это сокровищница великолепных пляжей, каждый из которых оставляет неизгладимое впечатление. Среди них выделяется Агиос Павлос, расположенный примерно в 60 километрах от города.
Путь к этому побережью сам по себе является приключением, пролегая мимо величественных песчаных дюн, которые придают местности неповторимый шарм. Агиос Павлос встречает посетителей кристально чистой водой, манящим морским дном, полным тайн, и живописными морскими пещерами. Этот укрытый от ветров пляж — идеальное место для расслабления, подводного плавания и созерцания захватывающих закатов.
Расположенный на краю мыса Мелисса, Агиос Павлос очаровывает своей неземной красотой. Окрестности полны сюрпризов, включая впечатляющие скальные образования с причудливыми формами.
Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.