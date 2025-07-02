Агиос Павлос: сокровище среди пляжей Ретимнона, которое нельзя пропустить

Южное побережье Ретимнона: Агиос Павлос и его сокровища

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Южное побережье Ретимнона — это сокровищница великолепных пляжей, каждый из которых оставляет неизгладимое впечатление. Среди них выделяется Агиос Павлос, расположенный примерно в 60 километрах от города.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж Агиос Павлос

Путь к этому побережью сам по себе является приключением, пролегая мимо величественных песчаных дюн, которые придают местности неповторимый шарм. Агиос Павлос встречает посетителей кристально чистой водой, манящим морским дном, полным тайн, и живописными морскими пещерами. Этот укрытый от ветров пляж — идеальное место для расслабления, подводного плавания и созерцания захватывающих закатов.

Расположенный на краю мыса Мелисса, Агиос Павлос очаровывает своей неземной красотой. Окрестности полны сюрпризов, включая впечатляющие скальные образования с причудливыми формами.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

