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Агиос Павлос: сокровище среди пляжей Ретимнона, которое нельзя пропустить

Южное побережье Ретимнона: Агиос Павлос и его сокровища
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Туризм

Южное побережье Ретимнона — это сокровищница великолепных пляжей, каждый из которых оставляет неизгладимое впечатление. Среди них выделяется Агиос Павлос, расположенный примерно в 60 километрах от города.

Пляж Агиос Павлос
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Агиос Павлос

Путь к этому побережью сам по себе является приключением, пролегая мимо величественных песчаных дюн, которые придают местности неповторимый шарм. Агиос Павлос встречает посетителей кристально чистой водой, манящим морским дном, полным тайн, и живописными морскими пещерами. Этот укрытый от ветров пляж — идеальное место для расслабления, подводного плавания и созерцания захватывающих закатов.

Расположенный на краю мыса Мелисса, Агиос Павлос очаровывает своей неземной красотой. Окрестности полны сюрпризов, включая впечатляющие скальные образования с причудливыми формами.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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