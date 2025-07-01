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Зачем исследовать Грецию, когда можно открыть для себя остров Брач в Хорватии: магия в каждой детали

1:31
Туризм

Пока все стремятся к прекрасным пляжам Греции, мало кто знает о потрясающем хорватском острове Брач, расположенном за Адриатическим морем.

Девушка в летнем платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в летнем платье

Остров протянулся на 40 километров и покрыт живописной растительностью: сосновыми лесами, ароматными кустарниками и оливковыми рощами. 

Душа Брача открывается в его глубинке, среди белокаменных деревень и скрытых троп. Восхождение на Видова-гору, самую высокую точку всех адриатических островов, предлагает захватывающий панорамный вид на хорватский архипелаг. Для активных отдыхающих здесь есть виндсерфинг, подводное плавание и походы, а для любителей тишины — возможность насладиться ароматами оливковых деревьев и цветами бугенвиллей.

Златни Рат, известный как "Золотой Рог", является самой известной частью Брача — это пляж, который меняется с течениями и ветрами, демонстрируя прозрачность воды с оттенками от ледяного до темно-синего. Однако Брач предлагает не только этот пляж. Уединенные бухты, такие как Мурвица и Слатина, обеспечивают абсолютный покой вдали от толпы. Здесь нет модных заведений, лишь простота и атмосфера, созданная рыбаками и звездами на ночном небе.

Удивительно, что такой очаровательный остров по-прежнему остается нишевым направлением, находясь так близко к Италии, пишет forumagricolturasociale.

Уточнения

Бу́хта (нем. Bucht), также в ряде мест (побережье Северного Ледовитого Океана, Дальний Восток) в качестве синонима может использоваться арх. губа — небольшая часть моря, залива, озера, водохранилища, обособленная от открытых вод частями суши (выступами берегов, скалами и близлежащими островами) и защищённая ими от волн и ветра.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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