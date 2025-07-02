Кристальная вода, песок и тишина: туда хочется вернуться — но он стоит того

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иногда, чтобы найти идеальное лето, нужно не бежать за рекламой, а довериться интуиции — или совету местных. Есть такое место на юге острова Эвбея, которое не мелькает в буклетах и не занимает первые строчки путеводителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Anderps, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Греция, Эвбея

Оно живёт в тени туристических потоков, передаётся по цепочке знакомых, как маленький летний секрет.

Калами: место, о котором не кричат

Спрятанный неподалёку от деревни Октония, пляж Калами не предложит вам пляжного бара, шезлонгов и громкой музыки.

Здесь — только шелест волн, рассыпанный песок и бесконечная гладь кристально чистой воды. Это не просто пляж, а место, где вы снова вспомните, как это — по-настоящему отдыхать.

Дорога с лёгким вызовом

Путь сюда начинается из Халкиды. Через Авлонари направляйтесь в сторону деревни Октония. Но когда окажетесь на месте, отключите GPS и доверьтесь местным — они с радостью покажут нужный поворот.

Дальше вас ждёт короткий, но живописный пеший маршрут, и именно он подогревает ожидание. В финале — открывающийся вид, за который стоило пройти весь путь.

Время остановиться

Калами — не пляж на час. Он для тех, кто готов остаться подольше. Для тех, кто захватил книгу, которая всё не дочитывалась, или просто хочет лечь на тёплый песок и никуда не спешить.

Здесь не спрашивают, откуда ты и на сколько — здесь просто рады тишине и простоте.

Уточнения

Эвбе́я (греч. Εύβοια,) — остров Греции в Эгейском море, второй по величине после Крита остров в Греции. Наивысшего расцвета Эвбея достигла во времена ранней античности. В настоящее время известна как курорт.

