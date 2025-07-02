Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем разработчики мечтают о Ploopy Knob? Узнайте, как он работает
Трещины на перцах: почему они появляются и как с этим борьбу вести
Как поднять потолки с помощью света: хитрости выбора люстры для низких помещений
Свадьба века Безоса и Санчес: раскрыта правда о гонорарах Леди Гаги и Элтона Джона
Эти седаны и универсалы не капризничают — даже если вы гоняете по 1000 км в день
Тесто больше не липнет: волшебный способ, который знает каждая хозяйка
Как научить кошку не бояться гостей: от страха к социализации за несколько шагов
Три способа нарисовать стрелки, чтобы глаза казались больше и выразительнее
Секрет хорошей поездки не в музыке и подушке: что забывают проверить все перед долгой дорогой

Кристальная вода, песок и тишина: туда хочется вернуться — но он стоит того

1:32
Туризм

Иногда, чтобы найти идеальное лето, нужно не бежать за рекламой, а довериться интуиции — или совету местных. Есть такое место на юге острова Эвбея, которое не мелькает в буклетах и не занимает первые строчки путеводителей.

Греция, Эвбея
Фото: commons.wikimedia.org by Anderps, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Эвбея

Оно живёт в тени туристических потоков, передаётся по цепочке знакомых, как маленький летний секрет.

Калами: место, о котором не кричат

Спрятанный неподалёку от деревни Октония, пляж Калами не предложит вам пляжного бара, шезлонгов и громкой музыки.

Здесь — только шелест волн, рассыпанный песок и бесконечная гладь кристально чистой воды. Это не просто пляж, а место, где вы снова вспомните, как это — по-настоящему отдыхать.

Дорога с лёгким вызовом

Путь сюда начинается из Халкиды. Через Авлонари направляйтесь в сторону деревни Октония. Но когда окажетесь на месте, отключите GPS и доверьтесь местным — они с радостью покажут нужный поворот.

Дальше вас ждёт короткий, но живописный пеший маршрут, и именно он подогревает ожидание. В финале — открывающийся вид, за который стоило пройти весь путь.

Время остановиться

Калами — не пляж на час. Он для тех, кто готов остаться подольше. Для тех, кто захватил книгу, которая всё не дочитывалась, или просто хочет лечь на тёплый песок и никуда не спешить.

Здесь не спрашивают, откуда ты и на сколько — здесь просто рады тишине и простоте.

Уточнения

Эвбе́я (греч. Εύβοια,) — остров Греции в Эгейском море, второй по величине после Крита остров в Греции. Наивысшего расцвета Эвбея достигла во времена ранней античности. В настоящее время известна как курорт.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Авто
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Домашние животные
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Превратите спальню в оазис роскоши: 9 простых шагов к идеальному отдыху
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Томаты Галапагосов: они проходят этапы обратной эволюции
Секрет стройных звёзд 90-х снова на слуху — и он работает лучше современных методик
Проблема стареющих деревьев? Узнайте, как продлить им жизнь
Лето без пляжа: 4 места в Греции, где прохлада и горы победят жару
Не квас и не кефир — тайный ингредиент, который превратит вашу окрошку в кулинарный шедевр
Ключевая ставка на 1-2 пункта ниже: что это значит для россиян
Клубника для кожи: 5 натуральных масок, которые стоит попробовать этим сезоном
Не просто цифра: зачем учёным нужно знать, сколько весит кит — и как вообще это сделать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.