Пляжи Греции больше не выдерживают: куда не стоит ехать летом, если вам важна природа

Некоторые пляжи на Западном Пелопоннесе летом принимают в два, а то и в три раза больше посетителей, чем способны безопасно выдержать. Речь идёт о прибрежных зонах, находящихся в пределах национального парка Котихио — Строфилия и охраняемого залива Кипариссии, где каждая лишняя пара ног наносит ощутимый урон природе.
Группа учёных из Университета Эгейского моря при поддержке греческой организации по охране природы ОФИПЕКА провела расчёты по 12 пляжам. В их число вошли:
Учёные измеряли площади участков, арендованных под пляжные лежаки, и брали за основу 400-метровый участок, чтобы рассчитать предельно допустимую нагрузку на экосистему. Далее применялся алгоритм, учитывающий как текущий, так и желаемый поток отдыхающих.
Некоторые цифры шокируют. Например:
Лишь немногие участки, такие как популярный пляж Калогрия, пока справляются с наплывом и не превышают допустимые значения.
Слишком высокая плотность отдыхающих разрушительно действует на береговую зону. По словам исследователей, перенаселённость — одна из главных угроз для охраняемых экосистем.
Она приводит к ухудшению качества воды, исчезновению видов и утрате биоразнообразия. Там, где ещё вчера были дюны и чистейшие лагуны, сегодня — мусор, эрозия и разрушенные природные структуры.
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.