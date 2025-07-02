Пляжи Греции больше не выдерживают: куда не стоит ехать летом, если вам важна природа

Некоторые пляжи на Западном Пелопоннесе летом принимают в два, а то и в три раза больше посетителей, чем способны безопасно выдержать. Речь идёт о прибрежных зонах, находящихся в пределах национального парка Котихио — Строфилия и охраняемого залива Кипариссии, где каждая лишняя пара ног наносит ощутимый урон природе.

Фото: commons.wikimedia.org by Avishai Teicher, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Греция, пляжи

Как проводилось исследование?

Группа учёных из Университета Эгейского моря при поддержке греческой организации по охране природы ОФИПЕКА провела расчёты по 12 пляжам. В их число вошли:

Калогрия,

Калонеро,

Мпуше Калогрияс,

Мпуше Пинеу,

Центрос,

Фалари,

Бриния,

Кунупелаки,

Янницкари,

Мпуше Элеас,

Янницохори,

Каиафа.

Учёные измеряли площади участков, арендованных под пляжные лежаки, и брали за основу 400-метровый участок, чтобы рассчитать предельно допустимую нагрузку на экосистему. Далее применялся алгоритм, учитывающий как текущий, так и желаемый поток отдыхающих.

Где всё выходит из-под контроля?

Некоторые цифры шокируют. Например:

На пляже Кало Неро ежедневно бывает до 940 человек при допустимой норме 270.

На Мпуше Калогрияс — 940 при рекомендованных 518.

Лишь немногие участки, такие как популярный пляж Калогрия, пока справляются с наплывом и не превышают допустимые значения.

Почему это опасно?

Слишком высокая плотность отдыхающих разрушительно действует на береговую зону. По словам исследователей, перенаселённость — одна из главных угроз для охраняемых экосистем.

Она приводит к ухудшению качества воды, исчезновению видов и утрате биоразнообразия. Там, где ещё вчера были дюны и чистейшие лагуны, сегодня — мусор, эрозия и разрушенные природные структуры.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

