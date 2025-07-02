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Лето без пляжа: 4 места в Греции, где прохлада и горы победят жару

2:53
Туризм

Лето не всегда означает пляж. Иногда лучшее спасение от зноя — это лес, прохладное озеро и шорох воды в природных бассейнах. Если вы ищете нечто иное, чем стандартный пляжный отдых, вот четыре горных направления в Греции, которые подарят незабываемые впечатления.

Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция

Эти четыре горных места в Греции — как прохладный глоток воздуха

1. Павлиани, Фтиотида — парк, созданный с душой

Всего в двух с половиной часах от Афин, на склонах горы Итис, расположена зелёная деревня Павлиани на высоте 1040 метров. Здесь, помимо тишины и чистого воздуха, гостей ждёт удивительный парк, созданный самими жителями.

Гамаки, мостики, деревянные таблички с юмором и уютные скамейки под кронами елей — всё это превращает обычную прогулку в настоящее приключение. Рай для семей с детьми и всех, кто хочет расслабиться в природе.

2. Озеро Дoxa, Коринфия — бирюзовое зеркало среди гор

Расположенное всего в двух часах от столицы, озеро Докса в горной Коринфии — одно из самых живописных озёр Пелопоннеса. Бирюзовая вода отражает густые леса и горы, создавая ощущение спокойствия и глубины.

На узком полуострове посреди озера стоит часовня Святого Фанурия, а неподалёку, на склоне, — монастырь Святого Георгия XV века с потрясающим видом. Рядом находятся традиционные деревни Гура и Фенеос, куда приятно заехать на прогулку.

3. Цагарада, Пелион — между морем и лесом

Тем, кто не хочет выбирать между морем и горами, стоит отправиться в Цагараду, зелёную жемчужину Пелиона. Деревня, расположенная примерно в 50 км от Волоса, делится на четыре квартала: Святой Таксиарх, Пятница, Стефан и Воскресенье.

Здесь — мощёные улочки, старинные особняки, уютные площади и удобное расположение, чтобы исследовать пляжи Милопотамос, Факистра и Папа-Неро. А тропа из Святой Пятницы ведёт в живописную гавань Дамухари.

4. Папинго, Загорохория — башни, пруды и ледяная вода

Папинго (Большое и Малое) — две деревни в Загорохориях, которые летом не менее прекрасны, чем зимой. Архитектура из камня, величественные "башни" горы Астрака и естественные пруды Колимбитрес, в которых приятно освежиться в летний день.

Любителям активного отдыха — путь к озеру Драколимни, одному из самых красивых альпийских озёр Греции на высоте 2050 метров, или сплав по кристально чистой реке Войдомати.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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