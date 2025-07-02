Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Фото: Pravda.Ru/Нейросети by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рынок в Узбекистане

Узбекистан удивляет с первых часов — особенно когда начинаешь расплачиваться. Валюта в миллионах, но ощущение богатства быстро сменяется реальностью: минимальная зарплата — около 250-300 долларов. При этом зарплаты и пенсии остаются скромными, банковские карты нередко не работают, особенно за пределами крупных городов. Люди привыкли полагаться на наличные — иногда буквально "сумки с деньгами".

"Иногда на рынках за продукты расплачиваются прямо из пакетов с купюрами", — пишет автор блога "Путешествия с фотокамерой" на своём "Дзен"-канале.

Тем не менее, жалоб почти не услышать. У каждого — дом, участок, семья. Мужчины часто уезжают в другие страны на заработки, чтобы обеспечить близких. Женщины ведут хозяйство, воспитывают детей, пекут лепёшки. Пенсии небольшие, но стариков никто не бросает — помогают дети, внуки, соседи.

"Бедствующих пенсионеров нет, и всё потому, что родные помогают и поддерживают", — отмечает она.

Движение по интуиции и гудкам

Понять, как устроено дорожное движение в Узбекистане, можно только на практике. Здесь не соблюдают полосы, поворачивают с любого ряда, перестраиваются резко, а сигналят — при любой возможности.

"Правила дорожного движения? Формально есть. Но по факту — кто первый моргнул, тот и проехал", — добавила автор.

Главный герой на дорогах — Damas. Эта скромная машинка выполняет роль такси, развозки, семейного транспорта и даже хлебовозки. Ситуацию осложняют солнце, плохие дороги и поток пешеходов. Но, что удивительно, здесь нет агрессии — только спонтанность, сигнал и спокойствие.

"Повороты из всех рядов, остановки где придётся, перестроения в последний момент. Всё это на фоне разбитых дорог, палящего солнца и удивительного спокойствия".

Базар — сердце города

Современные супермаркеты и приложения появляются и в Узбекистане, но до 90% всех продуктов по-прежнему покупают на базарах. Это не просто рынок — это целый ритуал, сцена жизни. После посещения таких мест уже не хочется идти в обычную "Пятерочку".

"На базаре — жизнь. Продавцы и покупатели собираются у огромных казанов с пловом, мальчишки разносят лепёшки, кто-то жарит самсу", — заметила автор блога.

На базаре можно поесть, встретить знакомого, узнать новости, поспорить о погоде и купить всё от фруктов до тканей. Здесь работают семьи, здесь передаётся опыт, и здесь действительно живёт настоящая узбекская повседневность.

"Это не только работа — это место общения, обмена новостями и местной жизни."

За высоким забором — уют и чайник

Типичный узбекский дом прячется за высоким глинобитным забором. Внутри — тень, сад, виноград, айван с подушками. Даже в многоэтажках сохраняются традиции: ковры, курпачи вдоль стен, обязательный чайник на столе и лепёшка в центре.

"Готовят часто на полу, сидят тоже на полу. Не потому что бедно, а просто так удобнее".

Пространство делится на женскую и мужскую части — ичкари и ташкари. В последних принимают гостей — с угощениями, чаем, беседой. И даже если в доме немногое по европейским меркам, всё выглядит ухоженно и тепло.

В городах многие живут в многоэтажках с газом и водопроводом, но и там остаётся традиционный уют: ковры на полу, яркие курпачи вдоль стен, и стол, на котором всегда есть лепёшка и сладости.

Женщина — дом, мужчина — заработки

В узбекских семьях роли традиционно закреплены: мужчины — добытчики, женщины — хозяйки дома. Но это не умаляет их труда — напротив. Женщины постоянно в заботах: готовят, убирают, присматривают за детьми, ухаживают за старшими. Даже если работают вне дома — никто не отменяет ужин, уют и ответственность.

"С утра до вечера узбекские женщины заняты домашними делами… Даже если работают вне дома, никто не отменяет ужин и уют для всей семьи".

Чайхана — мужская территория. Женщин там почти не видно, особенно в провинции. Там мужчины пьют чай, играют в нарды, обсуждают дела. Но в городах всё чаще встречаются смешанные компании, и традиционные роли начинают постепенно размываться.

"В крупных городах и в "модных” местах уже картина была более привычной. Были и мужчины и женщины".

Семья как коллектив

Воспитание детей — дело не только родителей. Бабушки, дедушки, соседи, вся махалля участвует в жизни ребёнка. Принято помогать, подсказывать, вовлекаться.

"Чужих детей не бывает" — не фигура речи, а живая реальность."

Старших уважают, к ним обращаются с почтением. И это чувствуется везде — в транспорте, в очереди, на улице. Дети открытые, доброжелательные. Очень часто они сами подходят к туристам, чтобы поговорить — на английском!

"Потом объясняли, что это они так пытаются тренировать разговорный навык и в школах очень часто дают подобное задание".

После заката — вся жизнь на улице

Когда жара спадает, города оживают. Люди выходят на улицу целыми семьями: дети, родители, бабушки и дедушки. Кто-то с мороженым, кто-то с термосом чая. Это не редкость, а привычка. На улицах — многопоколенные прогулки, неспешные разговоры и ощущение настоящего живого общения.

"Это привычка — быть вместе. Никто не спешит. Это особая часть жизни — тихая, простая, настоящая".

Брак по традициям

Свадьба — главное событие в жизни. Плов варят с раннего утра, гостей много, столы ломятся. Раньше собирали до 1000 человек, теперь ограничено до 200 — чтобы не влезали в кредиты.

"Сейчас только до 200 — ограничение власти ввели специально, чтобы люди брали поменьше кредитов".

Родители до сих пор могут выбирать невесту. Иногда — без личного знакомства. Но всё чаще молодёжь выбирает сами, с одобрением семьи. После свадьбы невестка становится "келин” и берёт на себя ответственность за быт.

"Жена нередко переезжает в дом мужа и его семьи и становится "келин” с определённым сводом обязанностей (почти без прав)".

Как зарабатывают

Средняя зарплата — около 400 долларов, но в сёлах и госучреждениях бывает меньше. Поэтому многие уезжают в Россию, Турцию, Корею. Практически в каждой семье кто-то уехал.

"Моментально выясняется, что почти у каждого либо брат, либо сват, либо ещё кто-то из ближайших родственников уехал в Россию".

Внутри страны работают на базарах, в школах, на стройках, фабриках. Кто-то шьёт, кто-то выращивает, кто-то продаёт. Труд — везде, и он виден.

Как встречают русских

Если сказать, что из России — ждите улыбку, вопросы и, возможно, приглашение в дом. Узбекское гостеприимство работает на всех уровнях: на базаре, в мечети, на улице. Люди открыты и доброжелательны — это чувствуется сразу.

Ни в одной ситуации я не почувствовала неприязни или недоверия. Наоборот — гостеприимство и открытость.