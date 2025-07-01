Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трансгендеры* в Шотландии могут выбирать пол полицейского, который будет их досматривать
Криминальный отпуск: китаец угнал 8 авто, чтобы не покупать билет на самолет
XRP теряет 54% объёма: неожиданное падение на фоне позитивных новостей
Самую высокую башню из домино построили рекордсмены в США
Россия дождётся жару: европейский зной придёт неожиданно в июле
Квартира с подвохом: как не попасть в беду, купив жильё с дисконтом
Запеканка на любой вкус: 3 рецепта, которые вдохновят вас на кулинарные подвиги
7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок
Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей

Тайна Плитвицких озёр: это природное чудо покорило сердца туристов

2:44
Туризм

Всего в нескольких часах от итальянской границы прячется место, которое по праву называют одним из самых красивых уголков Европы. Это не пляж и не город — это настоящий природный театр, где главные роли играют водопады, кристальные озёра и дикая природа.

Хорватия, Плитвицкие озёра
Фото: Национальный туристический портал
Хорватия, Плитвицкие озёра

Речь идёт о национальном парке Плитвицкие озёра — жемчужине Хорватии, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1979 году. На его территории, раскинувшейся более чем на 33 000 гектаров, время словно замирает.

Вода цвета мечты

Парк знаменит своей каскадной системой из 16 озёр, каждое из которых соединено с другими ручьями и водопадами.

Вода здесь сверкает всеми оттенками синего благодаря высокому содержанию известковых солей и минералов.

Именно они, взаимодействуя с растительностью, создают природные травертиновые плотины — уникальное геологическое явление, которое до сих пор вызывает восхищение у учёных.

Как путешествовать по парку?

Пешие деревянные тропы ведут гостей прямо вдоль озёр, открывая чарующие виды на водную гладь, скалы и зелёные склоны.

А чтобы увидеть всё и не устать, стоит воспользоваться электропаромами и панорамными поездами, курсирующими в самых живописных точках парка.

Особенно популярен паром по озеру Козяк — крупнейшему из озёр с захватывающим обзором на окрестности.

Богатство природы, которого не встретишь больше нигде

На территории парка обитают 157 видов птиц, около 50 видов млекопитающих и свыше 300 видов бабочек и мотыльков. Здесь можно встретить бурого медведя, рысь, кабана, ежа и даже соню.

Флора тоже поражает: парк славится орхидеей — туфелькой Венеры (Cypripedium calceolus), а также такими редкими растениями, как розолида и мочевой пузырь малый, которые особенно привлекают внимание ботаников и фотографов-натуралистов.

Когда лучше ехать?

Хотя парк открыт круглый год, настоящая магия здесь происходит весной и осенью. Весной реки полноводны за счёт таяния снегов, а осенью листва окрашивает склоны в огненные тона, превращая прогулку в настоящий сказочный маршрут.

Почему стоит поехать?

Плитвицкие озёра — это не просто красивое место. Это пространство, где можно почувствовать себя частью природы, расслабиться, восстановить силы и уйти от городской суеты, не уезжая далеко от Италии.

Уточнения

Пли́твицкие озёра (хорв. Plitvička jezera) — национальный парк в Хорватии, расположенный в центральной части страны. Название «Плитвицкие озёра» впервые было записано священником из Оточаца Домиником Вукасовичем в 1777 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе
Обезвоживание, тусклость и морщины: чем опасна утренняя чашка кофе для кожи
Застой в тренировках? Секреты преодоления плато и возвращения к лучшим результатам
Матч Карлоса Алькараса остановили из-за зрителя на трибунах: вот что случилось
Джон Макинрой отправил звезду Уимблдона на пенсию
Месси может вернуться в Барсу? Испанский журналист выпустил сенсацию
Третья ракетка мира проиграла игроку из второй сотни на Уимблдоне: этого не ожидал никто
Спор из-за повтора гола: скандал произошел на матче Манчестер Сити и Аль-Хиляль
Ибрагимович призвал не судить Месси за поражение с ПСЖ: он играет со статуями, а не с товарищами по команде
Какие сферы бизнеса выбирают молодые предприниматели? Удивительные факты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.