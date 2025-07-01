Тайна Плитвицких озёр: это природное чудо покорило сердца туристов

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Всего в нескольких часах от итальянской границы прячется место, которое по праву называют одним из самых красивых уголков Европы. Это не пляж и не город — это настоящий природный театр, где главные роли играют водопады, кристальные озёра и дикая природа.

Фото: Национальный туристический портал Хорватия, Плитвицкие озёра

Речь идёт о национальном парке Плитвицкие озёра — жемчужине Хорватии, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1979 году. На его территории, раскинувшейся более чем на 33 000 гектаров, время словно замирает.

Вода цвета мечты

Парк знаменит своей каскадной системой из 16 озёр, каждое из которых соединено с другими ручьями и водопадами.

Вода здесь сверкает всеми оттенками синего благодаря высокому содержанию известковых солей и минералов.

Именно они, взаимодействуя с растительностью, создают природные травертиновые плотины — уникальное геологическое явление, которое до сих пор вызывает восхищение у учёных.

Как путешествовать по парку?

Пешие деревянные тропы ведут гостей прямо вдоль озёр, открывая чарующие виды на водную гладь, скалы и зелёные склоны.

А чтобы увидеть всё и не устать, стоит воспользоваться электропаромами и панорамными поездами, курсирующими в самых живописных точках парка.

Особенно популярен паром по озеру Козяк — крупнейшему из озёр с захватывающим обзором на окрестности.

Богатство природы, которого не встретишь больше нигде

На территории парка обитают 157 видов птиц, около 50 видов млекопитающих и свыше 300 видов бабочек и мотыльков. Здесь можно встретить бурого медведя, рысь, кабана, ежа и даже соню.

Флора тоже поражает: парк славится орхидеей — туфелькой Венеры (Cypripedium calceolus), а также такими редкими растениями, как розолида и мочевой пузырь малый, которые особенно привлекают внимание ботаников и фотографов-натуралистов.

Когда лучше ехать?

Хотя парк открыт круглый год, настоящая магия здесь происходит весной и осенью. Весной реки полноводны за счёт таяния снегов, а осенью листва окрашивает склоны в огненные тона, превращая прогулку в настоящий сказочный маршрут.

Почему стоит поехать?

Плитвицкие озёра — это не просто красивое место. Это пространство, где можно почувствовать себя частью природы, расслабиться, восстановить силы и уйти от городской суеты, не уезжая далеко от Италии.

Уточнения

Пли́твицкие озёра (хорв. Plitvička jezera) — национальный парк в Хорватии, расположенный в центральной части страны. Название «Плитвицкие озёра» впервые было записано священником из Оточаца Домиником Вукасовичем в 1777 году.

