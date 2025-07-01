Пляжная лихорадка: самые желанные места Италии вошли в топ-10 на июль

И цифры говорят сами за себя: количество онлайн-бронирований на июль выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который и так показал выдающиеся результаты.
Как выяснилось, 72% пользователей при выборе направления отдают предпочтение пляжному отдыху.
На этом фоне Сардиния уверенно укрепила свои позиции:
Эти курорты смогли опередить такие знаковые места, как Капри и Неаполь, что особенно впечатляет.
Первую строчку в рейтинге занял Рим, за ним следуют Лампедуза и Неаполь.
Также в десятку вошли такие популярные морские и культурные направления, как:
Рейтинг охватывает все уголки Италии — от модных курортов Эмилии-Романьи до уединённых бухт Сицилии.
В списке есть и крупные города — Милан, Флоренция, Болонья, и менее известные, но любимые туристами места — Понца, Сперлонга и Васто.
Такой интерес к пляжному отдыху и стабильный рост бронирований говорят о том, что внутренний туризм в Италии не просто не теряет актуальности — он становится всё более избирательным и качественным.
Сарди́ния (итал. Sardegna, сард. Sardigna,) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Входит в состав Италии в качестве области, имеет специальный статус и официально именуется автономной областью.
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