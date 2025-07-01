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Пляжная лихорадка: самые желанные места Италии вошли в топ-10 на июль

1:37
Туризм

И цифры говорят сами за себя: количество онлайн-бронирований на июль выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который и так показал выдающиеся результаты.

Сардиния
Фото: DSC_7093.jpg by Luca Casartelli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сардиния

Эти курорты вошли в топ-45 самых желанных направлений для итальянских туристов

Как выяснилось, 72% пользователей при выборе направления отдают предпочтение пляжному отдыху.

На этом фоне Сардиния уверенно укрепила свои позиции:

  • Сан-Теодоро занял 7-е место,
  • Ольбия — 8-е,
  • Альгеро — 13-е,
  • Кальяри — 22-е.

Эти курорты смогли опередить такие знаковые места, как Капри и Неаполь, что особенно впечатляет.

Кто ещё в списке?

Первую строчку в рейтинге занял Рим, за ним следуют Лампедуза и Неаполь.

Также в десятку вошли такие популярные морские и культурные направления, как:

  • Езоло (4),
  • Риччоне (5),
  • Капри (6),
  • Фавиньяна (9),
  • Галлиполи (10).

Рейтинг охватывает все уголки Италии — от модных курортов Эмилии-Романьи до уединённых бухт Сицилии.

В списке есть и крупные города — Милан, Флоренция, Болонья, и менее известные, но любимые туристами места — Понца, Сперлонга и Васто.

Такой интерес к пляжному отдыху и стабильный рост бронирований говорят о том, что внутренний туризм в Италии не просто не теряет актуальности — он становится всё более избирательным и качественным.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna, сард. Sardigna,) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Входит в состав Италии в качестве области, имеет специальный статус и официально именуется автономной областью.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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