Купили билет, но не прошли по внешнему виду: новый рейс ввёл негласный дресс-код прямо на посадке

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

С октября 2025 года между Россией и Саудовской Аравией стартуют первые в истории регулярные рейсы. Саудовская авиакомпания Saudia запускает маршрут Москва — Эр-Рияд, открывая новую страницу в авиасообщении двух стран.

Фото: commons.wikimedia by CAPTAIN RAJU, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ аэропорт Джедда, Саудовская Аравия

Это больше не разовая чартерная схема на хадж — это полноценный маршрут, рассчитанный на бизнес, туризм и транзит.

Трижды в неделю — и с запасом на рост

На первом этапе перелёты будут выполняться трижды в неделю на узкофюзеляжных самолётах. Однако перевозчик уже заявил: при повышенном спросе готов перевести маршрут на более крупные лайнеры. Билеты пока не в продаже, но рейсы уже утверждены официально.

Не хадж, а хаб: в Азию и Америку — дешевле

Маршрут в Эр-Рияд задуман как фидерный — для пересадок на дальнемагистральные рейсы Saudia. Через этот хаб можно улететь в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и даже в США, нередко дешевле, чем через Стамбул или Доху. Это делает маршрут особенно привлекательным для искушённых путешественников и бизнес-пассажиров.

SkyTeam и мили "Аэрофлота" в подарок

Saudia входит в альянс SkyTeam, а значит, пассажиры смогут накапливать мили по программе "Аэрофлот Бонус". Это весомый бонус для тех, кто часто летает. На некоторых направлениях предлагается бизнес-класс и даже первый класс, правда — в специфической конфигурации: от "шести кресел в ряд" до отдельных кают без алкоголя, что отражает культурные нормы страны.

Шорты — не запрет, но риск

Официального запрета на одежду вроде шортов в самолётах нет. Но рекомендации по дресс-коду остаются жёсткими. В стране действует строгая система норм и обычаев, и игнорировать их — значит привлекать к себе лишнее внимание. Особенно важно учитывать это при прибытии в аэропорты Саудовской Аравии.

Новая альтернатива старым хабам

Этот маршрут — выход за пределы Европы, который станет конкурентом привычным транзитным хабам. Он также свидетельствует об укреплении связей между Россией и Саудовской Аравией — от экономики до туризма.

И хотя первый класс здесь без шампанского, новые ворота на Восток открываются для совсем другой категории пассажиров: деловых, гибких и ищущих новые маршруты по выгодной цене.

Уточнения

Saudia ранее действовавшая как Saudi Arabian Airlines — флагманская авиакомпания Саудовской Аравии со штаб-квартирой в городе Джидда, работающая в сфере внутренних и международных авиаперевозок по более, чем 90 направлениям стран Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Северной Америки. Во время Рамадана и Хаджа компания обслуживает чартерные рейсы в аэропорты Саудовской Аравии.



Джидда (или Дже́дда) — город в западной части Саудовской Аравии. Второй по величине город в стране и её «экономическая столица», а также крупнейший город в административном округе Мекка.

