Не заметили, а уже заплатили: с осени в авиабилеты добавят новый сбор — рассказываем, за что именно

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

С осени 2025 года россиянам придётся платить больше за перелёты — в стоимость билетов включат новый инфраструктурный сбор. Об этом рассказала доктор экономических наук Наталья Проданова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

Почему растут цены

Авиакомпании начнут перечислять деньги на модернизацию аэропортов, и эти расходы лягут на плечи пассажиров. Из 225 действующих аэропортов более половины требуют ремонта или полной реконструкции. К 2030 году их число должно вырасти до 242, но для этого нужны огромные вложения.

Сколько придётся доплачивать

По предварительным расчётам, средняя надбавка составит около 150 рублей с билета. Однако эксперты предупреждают: это лишь часть общей картины. Авиакомпании и так несут высокие затраты на обслуживание самолётов, топливо и логистику, поэтому окончательный рост цен может оказаться существеннее.

Кто заплатит за обновление аэропортов

Государство выделило 250 млрд рублей до 2030 года в рамках программы "Развитие опорной сети аэродромов", но этих средств недостаточно. Часть денег придётся привлекать из частных инвестиций, а часть — компенсировать за счёт пассажиров, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Что в итоге

Подорожание авиабилетов неизбежно, и осенью 2025 года этот тренд станет заметен. Пока надбавка выглядит небольшой, но в сочетании с другими факторами (инфляция, курс валют, стоимость топлива) итоговая разница в ценах может оказаться ощутимой.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

