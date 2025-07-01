До 14 июля продлен прием заявок на VII международный маркетинговый конкурс в сфере туризма PROбренд

4:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" продолжает прием заявок на VII международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2025.

Фото: Пресс-служба Международного маркетингового конкурса в сфере туризма PROбренд Логотип Международного маркетингового конкурса в сфере туризма PROбренд

Конкурс проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение национальных и локальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные и консалтинговые агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания; журналисты, блогеры, фотографы, СМИ.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения,

ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

"Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд". Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт). "Брендинг туристской организации и туристского объекта" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений). "Брендинг средств размещения и питания". "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель). "Брендированная сувенирная продукция". "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик). "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях). Специальная номинация, посвященная Году защитника Отечества.

Скачать заявку и ознакомиться с Положением можно на сайте.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.

ВАЖНО!

Один проект может быть подан только в одну номинацию. Один участник может подать разные проекты в разные номинации. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты [email protected] . Сувениры, полиграфия, видеоролики и медиапроекты, подаваемые на конкурс, должны быть созданы не ранее 1 января 2023 года.

Конкурс проводится при поддержке ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС), Дома народов России, Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Генеральный партнер конкурса: горный курорт "Роза Хутор".

Партнеры конкурса: АО "Гознак", издательство "Бомбора", производственное предприятие сувенирной продукции "(c)Город на холсте", Чайный дом "Сугревъ", компания "Урал Звук".

Генеральный информационный партнер — МИЦ "Известия".

Официальный информационный партнер — "Аргументы и факты".

Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru.

Информационные партнеры: газета "Новые Ведомости", туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS.RU, издательство "Аякс-Пресс", путеводители "Русский гид", туристическая выставка "Интурмаркет", проект "ТревелЭксперт", сайт "Вести Туризм".

Контакты Оргкомитета:

+7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева), +7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина)

[email protected]

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