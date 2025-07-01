До 14 июля продлен прием заявок на VII международный маркетинговый конкурс в сфере туризма PROбренд

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" продолжает прием заявок на VII международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2025.
Конкурс проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение национальных и локальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные и консалтинговые агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания; журналисты, блогеры, фотографы, СМИ.
Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения,
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!
Скачать заявку и ознакомиться с Положением можно на сайте.
Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.
ВАЖНО!
Конкурс проводится при поддержке ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС), Дома народов России, Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
Генеральный партнер конкурса: горный курорт "Роза Хутор".
Партнеры конкурса: АО "Гознак", издательство "Бомбора", производственное предприятие сувенирной продукции "(c)Город на холсте", Чайный дом "Сугревъ", компания "Урал Звук".
Генеральный информационный партнер — МИЦ "Известия".
Официальный информационный партнер — "Аргументы и факты".
Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru.
Информационные партнеры: газета "Новые Ведомости", туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS.RU, издательство "Аякс-Пресс", путеводители "Русский гид", туристическая выставка "Интурмаркет", проект "ТревелЭксперт", сайт "Вести Туризм".
Контакты Оргкомитета:
+7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева), +7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина)
[email protected]
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