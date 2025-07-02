Пижама, босые ноги и полотенца: чем гости доводят отели до белого каления

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стремление создать для постояльцев атмосферу домашнего уюта — стандарт гостеприимства, однако, как показывают исследования, некоторые гости, расслабляясь, переходят границы допустимого.

Фото: commons.wikimedia.org by Karin Jansen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиничный номер

Опрос, проведённый Hotels.com, выявил наиболее раздражающие привычки отдыхающих. Лидирует хождение босиком в общественных зонах — 94% респондентов считают это неприемлемым. Ненамного отстаёт появление в холле в халате (92% осуждают). Замыкают тройку лидеров публичные проявления чувств в бассейне, вызывающие неодобрение у 86% опрошенных.

Отели по-разному реагируют на подобные проявления. Некоторые предпочитают мягкий подход, полагая, что уважительное отношение персонала задаёт тон поведению гостей. Соучредитель The Blue Door Kitchen & Inn, уверен, что клиенты подсознательно копируют манеры сотрудников.

Ещё одна распространённая проблема — громкие телефонные разговоры. Персонал может вежливо попросить гостя продолжить беседу в другом месте, но реакция не всегда бывает положительной. В качестве контрмеры некоторые отели используют тихий тон голоса, надеясь, что это побудит гостей говорить тише.

В роскошных отелях появление в пижаме или без обуви в общественных местах может быть воспринято как неуважение, поэтому многие отели заранее информируют гостей о правилах поведения, отправляя электронные письма перед прибытием или во время регистрации. Впрочем, некоторые отели придерживаются более либеральных взглядов.

"Будь то пижама на завтрак, щенки в постели или дети, наслаждающиеся бассейном, — мы рады им всем", — заявил генеральный директор The Maybourne Beverly Hills.

Факт остаётся фактом: строгий дресс-код уходит в прошлое, и более серьёзной проблемой является агрессивное поведение, такое как конфликты с персоналом или другими гостями. Сотрудников обучают деэскалации подобных ситуаций и умению перенести конфликт в частное пространство.

Ещё одна наболевшая тема, особенно актуальная летом, — "бронирование" лежаков у бассейна полотенцами на несколько часов. Около 60% опрошенных считают это неприемлемым. Некоторые отели активно борются с этой практикой. Например, Marriott's Maui Ocean Club — Lahaina & Napili Towers разрешает бронировать только одно дополнительное кресло, а St. George Beach Hotel & Spa Resort на Кипре предоставляет каждому гостю эксклюзивное использование определённого шезлонга на весь период пребывания.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

