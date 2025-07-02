Она бросила Калифорнию ради моря: уникальная история одной смелой пенсионерки

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вдохновлённая жаждой приключений, 77-летняя Шэрон Лейн из Калифорнии отказалась от привычной жизни в пенсионном посёлке, чтобы осуществить необычную мечту. Она стала одной из первых жительниц круизного лайнера Villa Vie Odyssey, судна, предлагающего уникальную концепцию постоянного проживания в море.

Фото: commons.wikimedia.org by Oldih, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Круизный лайнер

Лейн приобрела каюту на борту этого "бесконечного круиза", который обещает посетить сотни экзотических мест по всему миру в течение следующих полутора десятилетий. Odyssey после нескольких задержек наконец, отправился в путь, предлагая своим обитателям возможность исследовать мир, не беспокоясь о рутинных бытовых делах.

Для Лейн это решение стало воплощением мечты о простоте и свободе. Она с нетерпением ждёт возможности увидеть такие страны, как Япония и Новая Зеландия, и наслаждаться жизнью без необходимости заниматься стиркой или покупкой продуктов. По её словам, жизнь на корабле обходится даже дешевле, чем проживание в Южной Калифорнии.

Несмотря на некоторые трудности, возникшие перед отправлением, Лейн уверена в успехе этого предприятия. Она рассматривает свою каюту как дом, который будет принадлежать ей на протяжении всего путешествия. Хотя у неё есть возможность продать или сдать её в аренду в будущем, она не планирует прерывать своё кругосветное приключение.

Villa Vie Residences приобрела Odyssey, 31-летнее судно, в 2023 году и провела необходимые работы по переоборудованию в Белфасте. Этот круизный лайнер, построенный в 1993 году, имеет восемь палуб, 485 кают и может вместить до 650 пассажиров, готовых к уникальному образу жизни в открытом море.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

