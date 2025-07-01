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Чистейшие пляжи у Монцы — но одна угроза может испортить день

2:19
Туризм

Ищете прохладу поближе к Монце? Удачная новость: в июле 2025 года 27 пляжей на озёрах вблизи города признаны безопасными для купания. Это официально подтвердил последний отчёт ATS Brianza.

пляжи у Монцы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляжи у Монцы

Однако расслабляться полностью не стоит. Даже в проверенных местах бывают нюансы.

"Из-за нестабильного характера цветения цианобактерий (водорослей), особенно в жару, при помутнении воды, появлении пены, слизи или странной окраски — лучше не заходить",  — предупреждают специалисты.

Простые меры безопасности

Даже если вода кажется кристально чистой, стоит соблюдать базовые правила:

  • не глотайте воду во время купания;
  • принимайте душ сразу после выхода из воды;
  • тщательно вытирайте тело, особенно голову;
  • и обязательно меняйте купальник на сухой.

"Контакт с водой, загрязнённой цианобактериями, может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей (насморк, кашель, астму, конъюнктивит), а также расстройства пищеварения", — поясняют в ATS.

Осторожно: "дерматит купальщика"

Лето — идеальное время для появления одного неприятного, но неопасного явления: дерматита купальщика. Это аллергическая реакция на личинок паразитов, которые обитают в водоёмах и обычно поражают водоплавающих птиц и млекопитающих, но иногда проникают и под кожу человека.

"Эти паразиты обитают в улитках, выбрасываются в воду, где могут случайно попасть в организм купальщика. Это явление распространено по всему миру, особенно в летние месяцы", — точняет ATS.

Как проявляется и что делать

Симптомы появляются в течение 12 часов:

  • зуд, покалывание, ощущение жжения;
  • маленькие красные прыщики и пузырьки;
  • возможные вторичные бактериальные инфекции при расчёсывании.

"В большинстве случаев медицинская помощь не требуется. Достаточно приложить холодный компресс, использовать противозудный гель или лосьон. Можно нанести мазь с кортикостероидами или принять антигистаминное средство при сильном зуде", —отмечает ATS.

Но повода для паники нет.

Уточнения

О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

Ломба́рдия (итал. Lombardia [lombarˈdiːa], ломб. Lumbardía [lumbɐ̞rˈdiːɑ, -ˈdeːɑ]) — область на севере Италии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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