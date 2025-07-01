Чистейшие пляжи у Монцы — но одна угроза может испортить день

Ищете прохладу поближе к Монце? Удачная новость: в июле 2025 года 27 пляжей на озёрах вблизи города признаны безопасными для купания. Это официально подтвердил последний отчёт ATS Brianza.
Однако расслабляться полностью не стоит. Даже в проверенных местах бывают нюансы.
"Из-за нестабильного характера цветения цианобактерий (водорослей), особенно в жару, при помутнении воды, появлении пены, слизи или странной окраски — лучше не заходить", — предупреждают специалисты.
Даже если вода кажется кристально чистой, стоит соблюдать базовые правила:
"Контакт с водой, загрязнённой цианобактериями, может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей (насморк, кашель, астму, конъюнктивит), а также расстройства пищеварения", — поясняют в ATS.
Лето — идеальное время для появления одного неприятного, но неопасного явления: дерматита купальщика. Это аллергическая реакция на личинок паразитов, которые обитают в водоёмах и обычно поражают водоплавающих птиц и млекопитающих, но иногда проникают и под кожу человека.
"Эти паразиты обитают в улитках, выбрасываются в воду, где могут случайно попасть в организм купальщика. Это явление распространено по всему миру, особенно в летние месяцы", — точняет ATS.
Симптомы появляются в течение 12 часов:
"В большинстве случаев медицинская помощь не требуется. Достаточно приложить холодный компресс, использовать противозудный гель или лосьон. Можно нанести мазь с кортикостероидами или принять антигистаминное средство при сильном зуде", —отмечает ATS.
Но повода для паники нет.
О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).
Ломба́рдия (итал. Lombardia [lombarˈdiːa], ломб. Lumbardía [lumbɐ̞rˈdiːɑ, -ˈdeːɑ]) — область на севере Италии.
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