Забудьте о Мальдивах: этот пляж в Сардинии вас удивит

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зачем лететь на край света, если настоящий рай ближе, чем кажется? На юге Сардинии, в местечке Кья, природа создала уголок, который легко перепутать с тропическим курортом. Но в отличие от далёких островов, здесь не нужно тратить целое состояние.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use пляж в Сардинии

Где Средиземное море соперничает с тропиками

Кья — это не просто пляж, а целая симфония природы. Более шести километров побережья с чередой золотистых дюн и скалистых мысов, омываемых прозрачными водами. Позади — солёные лагуны, где грациозно шествуют фламинго, а воздух напоен ароматами мирта, можжевельника и мастикового дерева.

Пляжи, каждый со своим характером

Су Джудеу: с его островком, до которого можно доплыть, — идеальное место для тех, кто ищет дикую природу.

Кала Чиполла: укромный уголок для уединения и тишины.

Порто Кампана: впечатляет дюнами высотой до 20 метров.

Монте Когони: скрыт в зелени, словно сокровище.

Море, которое не уступает тропикам

Воды Кья переливаются оттенками от лазурного до изумрудного, а белоснежный песок напоминает о лучших пляжах мира. Здесь нет толп туристов, только шелест цикад и лёгкий бриз.

Активный отдых на любой вкус

Для семей с детьми — мелководье и спокойствие. Любители подводного мира оценят снорклинг и каякинг в укромных бухтах. А для тех, кто ищет адреналин, доступны серфинг, кайтсерфинг, парусный спорт и пешие прогулки по живописным тропам.

Лето в Кья: гармония и доступность

Отдых в Кья — это не только красота, но и разумные цены. Здесь можно найти жильё на любой вкус: от уютных B&B до домов с видом на море. И всё это без необходимости тратить баснословные суммы.

Закаты, которые остаются в памяти

Вечера в Кья — это особое время. Пылающие закаты, тишина, прерываемая лишь звуками природы, и местная кухня, полная вкусов и ароматов. Это место для тех, кто ищет подлинные эмоции и отдых без суеты.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna [sar'dinja]) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря.



Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

