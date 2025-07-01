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В Греции отдыхающие неожиданно столкнулись с новой платой — вот за что берут деньги

2:47
Туризм

Вы когда-нибудь задумывались, что может ждать вас на курорте, помимо солнца и моря? Оказывается, отпуск в Греции может обойтись немного дороже, чем ожидалось — и дело вовсе не в ценах на жильё.

Туры в Грецию
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Туры в Грецию

С начала 2024 года в стране введена новая "плата за устойчивость" — она заменяет старый налог на проживание. Это новшество уже вызвало недоумение у многих туристов, особенно у тех, кто заранее бронировал отдых, а на месте столкнулся с дополнительными расходами.

Кто и сколько платит

Размер сбора зависит от категории жилья и сезона. В низкий сезон (с ноября по февраль) тарифы мягче, но с марта по октябрь стоимость возрастает:

  • Апартаменты и комнаты — 1,50 евро в сутки
  • Отели 1-2* - 1,50 евро
  • Отели 3* - 3 евро
  • Отели 4* - 7 евро
  • Отели 5* - 10 евро

Причём плату взимают за номер, а не за человека.

Что говорят отельеры

Многие представители туристического бизнеса недовольны, ведь их ставят в неловкое положение: гости предъявляют ваучеры с полной оплатой, а на месте им сообщают о дополнительной плате.

"Люди не понимают, почему с них берут ещё деньги, если они уже всё оплатили. Мы пытаемся объяснить, что налог новый, что это требование государства, но объяснить это на 5 языках — нелегко", — делится работник отеля в Каллифее.

В отелях отмечают: не все туроператоры заранее информировали клиентов. Кто-то пытается переложить ответственность на местных хозяев, другие просто умалчивают о налоге. В итоге — недовольные туристы и испорченный отдых.

Почему это важно

Правительство заявляет, что доходы от новой платы пойдут на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от климатических катастроф. Но пока туристы не видят прямой связи между дополнительными тратами и улучшением условий.

Советы путешественникам

Чтобы избежать неприятных сюрпризов:

  • Уточняйте у туроператора, включена ли плата в стоимость тура.
  • Будьте готовы оплатить налог на месте — лучше заранее заложить эту сумму в бюджет.
  • Попросите письменное подтверждение о включении (или отсутствии) этой платы в счёт.

Путешествия всегда связаны с неожиданностями, но дополнительные расходы в уже оплаченной поездке — особенно неприятный сюрприз. Чтобы отдых в Греции не омрачился недопониманием и спорами, важно быть заранее информированным. Проверяйте детали бронирования, уточняйте все нюансы у туроператора — и тогда никакие новые сборы не испортят впечатления от греческого солнца и моря.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА:), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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