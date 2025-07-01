История завершена: Карл III замораживает легендарный транспорт Елизаветы II

3:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Король Великобритании Карл III принял решение отказаться от использования королевского поезда до марта 2027 года. Этот шаг стал продолжением курса на рационализацию расходов и модернизацию королевского транспорта.

Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Король Карл III

Роскошный поезд, который некогда считался символом королевской власти и уюта, в 2024 году использовался всего дважды. Эти редкие поездки обошлись государству почти в 90 тысяч фунтов стерлингов.

Однако даже при столь ограниченном применении ежегодное обслуживание и стоянка поезда продолжают требовать более полумиллиона фунтов. В условиях, когда Фонд на обеспечение деятельности королевской семьи остался на уровне 86,3 млн фунтов, подобные траты становятся предметом общественного обсуждения.

Одной из причин отказа от поезда стало его техническое устаревание: современные пассажирские составы превосходят его по многим параметрам, включая комфорт, энергоэффективность и скорость. Более того, с недавним поступлением в распоряжение монарха двух новых вертолётов, потребность в железнодорожном транспорте у Карла III практически отпала. Воздушный транспорт предлагает гибкость, недоступную рельсам.

Тем не менее, отказ от поезда носит скорее временный и символический характер: речь идёт о приостановке его использования до марта 2027 года. Это решение также отражает новый стиль правления Карла III — более скромный, современный и ориентированный на практичность.

Исторически же королевский поезд имеет богатую биографию. Первое путешествие королевской семьи по железной дороге состоялось в 1840 году, а полноценный состав, предназначенный исключительно для монархов, начал курсировать в 1869 году. Королева Елизавета II особенно ценила этот вид транспорта за его уединённость и комфорт. Некоторые вагоны, бывшие частью королевского поезда, сегодня являются музейными экспонатами и представлены в Национальном железнодорожном музее в Йорке.

Обслуживанием состава занимается мастерская в Вулвертоне, а оператором поезда выступает компания DB Cargo. Поезд включал роскошный салон, вагон-ресторан, кухню и другие удобства. В последние годы локомотивы начали использовать экологичное биотопливо на основе растительных масел, что подчёркивало стремление к устойчивому развитию, но не спасло поезд от временного забвения.

Таким образом, Карл III делает символический, но значимый шаг в сторону новой эпохи британской монархии — более прагматичной, технологичной и осведомлённой о стоимости традиций.

Уточнения