История завершена: Карл III замораживает легендарный транспорт Елизаветы II

Король Великобритании Карл III принял решение отказаться от использования королевского поезда до марта 2027 года. Этот шаг стал продолжением курса на рационализацию расходов и модернизацию королевского транспорта.
Роскошный поезд, который некогда считался символом королевской власти и уюта, в 2024 году использовался всего дважды. Эти редкие поездки обошлись государству почти в 90 тысяч фунтов стерлингов.
Однако даже при столь ограниченном применении ежегодное обслуживание и стоянка поезда продолжают требовать более полумиллиона фунтов. В условиях, когда Фонд на обеспечение деятельности королевской семьи остался на уровне 86,3 млн фунтов, подобные траты становятся предметом общественного обсуждения.
Одной из причин отказа от поезда стало его техническое устаревание: современные пассажирские составы превосходят его по многим параметрам, включая комфорт, энергоэффективность и скорость. Более того, с недавним поступлением в распоряжение монарха двух новых вертолётов, потребность в железнодорожном транспорте у Карла III практически отпала. Воздушный транспорт предлагает гибкость, недоступную рельсам.
Тем не менее, отказ от поезда носит скорее временный и символический характер: речь идёт о приостановке его использования до марта 2027 года. Это решение также отражает новый стиль правления Карла III — более скромный, современный и ориентированный на практичность.
Исторически же королевский поезд имеет богатую биографию. Первое путешествие королевской семьи по железной дороге состоялось в 1840 году, а полноценный состав, предназначенный исключительно для монархов, начал курсировать в 1869 году. Королева Елизавета II особенно ценила этот вид транспорта за его уединённость и комфорт. Некоторые вагоны, бывшие частью королевского поезда, сегодня являются музейными экспонатами и представлены в Национальном железнодорожном музее в Йорке.
Обслуживанием состава занимается мастерская в Вулвертоне, а оператором поезда выступает компания DB Cargo. Поезд включал роскошный салон, вагон-ресторан, кухню и другие удобства. В последние годы локомотивы начали использовать экологичное биотопливо на основе растительных масел, что подчёркивало стремление к устойчивому развитию, но не спасло поезд от временного забвения.
Таким образом, Карл III делает символический, но значимый шаг в сторону новой эпохи британской монархии — более прагматичной, технологичной и осведомлённой о стоимости традиций.
Карл III (англ
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