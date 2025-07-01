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Вылет через 50 часов: причины и реакция властей на инцидент с рейсом в Хургаду

2:35
Туризм

Задержка более чем на сутки не помешала туристам отправиться на долгожданный отдых: рейс EgyptAir из Москвы в Хургаду наконец вылетел в ночь на 1 июля, спустя почти 50 часов после запланированного времени отправления.

Хургада отели
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада отели

Первоначально самолёт должен был подняться в воздух в 01:15 по московскому времени 29 июня. Однако техническая неисправность воздушного судна внесла серьёзные коррективы в планы пассажиров.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), причиной задержки стала поломка самолёта. Проблема оказалась настолько серьёзной, что её устранение потребовало времени, а также обязательного соблюдения нормативного времени отдыха экипажа после длительного ожидания.

Фактический вылет состоялся 1 июля в 01:53 по московскому времени. На борту Airbus A330 находились 242 пассажира, большая часть которых направлялась в Египет с целью долгожданного отдыха. Несмотря на серьёзные временные потери, рейс всё же отправился, и путешественники теперь могут насладиться отпуском.

Власти не остались в стороне от ситуации. Министерство транспорта РФ и Росавиация поддерживали постоянный контакт с авиакомпанией EgyptAir и туроператором FUN&SUN, стремясь минимизировать последствия для пассажиров. В ожидании вылета туристам предоставлялись услуги согласно федеральным авиационным правилам, включая питание, гостиницы и сопровождение.

АТОР подтвердил, что авиакомпания официально признала наличие технической неисправности, повлиявшей на выполнение рейса. Представители туротрасли отметили, что подобные ситуации хоть и неприятны, но случаются даже у крупных международных перевозчиков. Важно, что пассажиры были проинформированы и обеспечены всем необходимым на время задержки.

Эксперты напоминают, что соблюдение правил авиационной безопасности и полноценный технический осмотр — это приоритеты, которые иногда влекут за собой вынужденные задержки. Тем не менее, безопасность всегда должна стоять выше комфорта.

Таким образом, несмотря на вынужденное ожидание и неудобства, рейс всё же состоялся. Туристы в безопасности прибыли в Хургаду, а авиационные структуры продемонстрировали слаженность и готовность к нештатным ситуациям.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.

EgyptAir («Иджиптэр») (ИАТА: MS, ИКАО: MSR) — авиакомпания, флагманский перевозчик Египта и член Star Alliance. Главным хабом авиакомпании является Международный аэропорт Каир.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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