От культурных маршрутов до воинской славы: чем удивляют путеводители нового поколения

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Программа "Больше, чем путешествие" представила новые путеводители по Омску и Перми, ставшие частью масштабных молодёжных мероприятий по всей России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Друзья сидят на бордюре на улице

Интерактивные маршруты теперь доступны всем пользователям сервиса 2ГИС и включают не только традиционные достопримечательности, но и места воинской славы, культурные пространства, объекты современной городской среды, а также локации для активного и познавательного отдыха.

Презентация путеводителей совпала с Днём молодёжи, который 28 июня объединил участников по всей стране в рамках концепции "Знай. Люби. Гордись. Приумножай", сообщает ТАСС.

Главными площадками празднования стали Омск и Пермь — официальные молодёжные столицы России 2025 года. Здесь прошли концерты, выставки, перформансы и экскурсии, в которых приняли участие тысячи горожан и гостей.

Одним из ярких событий стал цикл экскурсий "Проводники смыслов", охвативший 24 субъекта России. Всего в рамках этой инициативы было проведено более 160 экскурсий, посвящённых истории регионов, культурному наследию и возможностям развития молодёжи. Только за один день экскурсии посетили около 1,5 тысячи человек, подтвердив высокий интерес к формату, сочетающему образование, локальную идентичность и живое взаимодействие.

Генеральный директор программы "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина отметила, что новый формат позволил участникам по-новому взглянуть на родные города. "Экскурсии вдохновили людей на покорение новых вершин — не только географических, но и личностных. Мы уверены, что эти путеводители помогут россиянам открыть самобытность, глубину и притягательность Перми и Омска", — подчеркнула она.

Каждый из цифровых маршрутов — это не просто набор точек на карте. Это осмысленный маршрут, составленный с учётом исторических пластов, культурных кодов и современного городского контекста. Пользователь может выбрать тему прогулки, будь то воинская слава, урбанистика, искусство, природные маршруты или современная молодёжная инфраструктура.

Программа "Больше, чем путешествие" продолжает расширяться, предлагая россиянам новые форматы внутреннего туризма, совмещающего культуру, патриотизм и цифровые технологии. Омск и Пермь стали очередным шагом на этом пути — и, возможно, вдохновят другие города на создание подобных продуктов.

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный промышленный, культурный и научный центр Сибири.



Пермь — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа.

